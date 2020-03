Los jubilados activos están discriminados de las ayudas por el estado de alarma

El criterio interpretativo de la administración acerca de las ayudas previstas a los autónomos por cese de actividad o disminución de su facturación en más de un 75%, respecto al semestre natural anterior (Criterio 5/2020, sobre la aplicación del articulo 17 del RDL 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 durante el estado de alarma), establece en su punto número 8: “No causarán derecho a esta prestación los autónomos que vinieran percibiendo una prestación o tengan derecho a otra prestación del Sistema de Seguridad Social, tanto si se percibe como si no”.

Ello significa que un autónomo en jubilación activa, no olvidemos que es una modalidad promovida por la propia administración, no puede acceder a ningún tipo de ayudas pues recibe una pensión de la SS. Veamos un ejemplo. Si se trata de un autónomo con derecho a la prestación mínima por jubilación (un colectivo mayoritario) acogido a la jubilación activa esta recibiendo entorno a 390 € euros mensuales y pagando 170 a la SS. Su neto no sobrepasa los 220 euros por mes después de haber cotizado más de 35 años.

No parece razonable que se le excluya de cualquier ayuda. En todo caso que se reste lo que percibe y que se le permita dejar de cotizar temporalmente. De lo contrario lo que va a ocurrir es que muchas personas se den de baja a la jubilación activa para percibir la pensión completa con perjuicio para las cuentas de la SS a corto y largo plazo. Probablemente los redactores no han tenido en cuenta estas situaciones, pero deberían hacerlo.