Las exportaciones de servicios ante el Brexit

En los últimos artículos, he examinado las consecuencias políticas y económicas del Brexit tanto sobre la economía británica como sobre la economía de la UE, y cuantificado la caída del PIB de España que podría causar el Brexit. La magnitud impacto adverso dependerá de que las negociaciones en curso concluyan antes de que finalice el período transitorio con la firma de un acuerdo de libre comercio (FTA) que reduciría en 2 décimas el PIB de España, o se termine aplicando el principio de “nación más favorecida” que supondría establecer aranceles mutuos e implementar controles administrativos más rigurosos en las fronteras que restarían 5 décimas al PIB.

Pero el impacto sobre la economía española podría ser todavía mayor en caso de que el Brexit afecte también a nuestras exportaciones de servicios no turísticos al RU y a la llegada de turistas británicos. Y es que casi nadie duda a estas alturas de que en el acuerdo que regulará las relaciones entre el RU y la UE-27 al finalizar el período transitorio, los flujos de personas estarán sometidos a mayores controles que casi con toda seguridad reducirán la llegada de turistas británicos a España. En las páginas siguientes examinamos la evolución reciente de las exportaciones de servicios turísticos al RU así como el peso del turismo británico y su peso en los ingresos por turismo para estimar el posible impacto del Brexit.

Exportaciones de servicios no turísticos

Las exportaciones de servicios no turísticos incluyen gran variedad de prestaciones de servicios a no residentes entre las que cabe mencionar servicios comerciales y de transporte, servicios de consultoría económica, servicios de consultoría técnica para la realización de infraestructuras, servicios financieros y seguros, servicios culturales y recreativos (cine, series televisivas, actividades culturales y deportivas), servicios sanitarios y servicios educativos. El Boletín Estadístico del Banco de España (BdE) proporciona trimestralmente la cifras de exportaciones de servicios no turísticos de España y el Gráfico 1 nos permite ver que éstas han crecido apreciablemente en los últimos años, y que su peso sobre el PIB ha aumentado de 4,5% en 2013 a 5,4% en 2019, una cifra que como puede comprobarse en el Gráfico 1 está muy próxima al porcentaje de ingresos por turismo sobre el PIB , 5,7%, en 2017 y 2018, los dos últimos años para los que hay información disponible.

Gráfico 1. Exportaciones de servicios no turísticos e ingresos por turismo en % del PIB

Gráfico 2. Participación de las exportaciones de servicios no turísticos al RU, 2015-2019

El Boletín Estadístico del Banco de España proporciona también estimaciones trimestrales de las exportaciones de servicios no turísticos de España desglosados por áreas geográficas. El Gráfico 2 muestra que si bien las exportaciones de servicios no turísticos de España al RU expresadas en porcentaje sobre el total de dichas exportaciones (línea azul) y sobre el total de exportaciones de dichos servicios a la UE-28 (línea roja) han registrado fluctuaciones, las dos líneas de tendencia (líneas discontinuas azul y roja) presentan pendientes positivas en el período comprendido entre el último trimestre de 2015 y el tercer trimestre de 2019. A diferencia de lo que ocurría con las exportaciones de bienes al RU, la decisión de abandonar la UE no parece haber afectado negativamente a las exportaciones de servicios no turísticos hasta el momento, por lo que no hay razones para anticipar que dichas exportaciones vayan a decrecer en el futuro inmediato.

Exportaciones de servicios turísticos

Pasamos ahora a examinar el comportamiento del turismo británico en los últimos años. La línea azul en el Gráfico 3 muestra el porcentaje de turistas británicos llegados a Cataluña y la línea roja el porcentaje de los llegados al Resto de España (RdE) sobre el total de turistas internacionales llegados a ambos territorios. Pese a que Cataluña es uno de los principales centros de atracción del turismo internacional, el peso del turismo británico es notablemente inferior al que se observa en el RdE, por lo que podemos concluir que si se produjera una caída del turismo británico cuando finalice el período transitorio, sus efectos serían más acusados en el RdE que en Cataluña. Obsérvese que tanto la línea de tendencia de Cataluña (línea azul discontinua) como del RdE (línea roja discontinua) son descendentes y confirman que el turismo británico con destino a España ha perdido peso en los últimos cuatro años.

Gráfico 3. Porcentaje de turistas procedentes del Reino Unido, 2016-2019

El Gráfico 4 muestra el porcentaje del gasto realizado por turistas británicos sobre el gasto de todos los turistas en Cataluña (línea azul) y en el RdE (línea roja). En ambos casos, se observa también que las líneas de tendencia son descendentes, tanto en Cataluña (línea azul discontinua) como en el RdE (línea roja discontinua). Sea o no el Brexit la causa principal de este declive del turismo británico entre 2016 y 2019, la conclusión inescapable a que llegamos es que el Brexit no ha ayudado a atraer turistas británicos ni a aumentr su gasto. Como no cabe duda de que de que una vez firmado el acuerdo definitivo entre la UE-27 y el RU, se endurecerán los controles en frontera, resulta razonable anticipar que el turismo británico continuará perdiendo peso tanto en Cataluña como en el RdE en los próximos años.

Gráfico 4. Porcentaje del gasto de turistas británicos sobre el total, 2016-2019

El Gráfico 5 muestra los ingresos anuales por turismo en la Balanza de Pagos que elabora el BdE. Pues bien, el porcentaje de ingresos aportados por los turistas británicos desde 2013 sobre el total de ingresos por turismo (línea azul) y sobre el total de ingresos por turismo de todos los países en la UE-28 ha descendido ligeramente desde 2016. No cabe duda de que a diferencia de lo ocurrido con las exportaciones de servicios no turísticos, el Brexit ha dejado ya su huellas en la evolución de los ingresos por turismo procedentes del RU y cabe esperar que esa tendencia sea más marcada cuando se impongan controles más rigurosos a la entrada de británicos en la frontera.

Gráfico 5. Porcentaje de ingresos por turismo aportados por el RU

Cuánto y dónde nos afectará el Brexit

El Gráfico 6 muestra la evolución de los ingresos por exportaciones al RU de bienes (azul), servicios no turísticos (rojo) y turismo (verde) y el Gráfico 7 el porcentaje de dichos ingresos sobre el PIB de España.

Nota: cifras de 2019 estimadas por el autor

En primer lugar, se observa que el aumento de los ingresos totales por exportaciones al RU que crecía a buen ritmo entre 2013 y 2016 ha sufrido un claro parón en 2017 y 2018 y habrá que esperar a tener cifras oficiales para saber qué ha ocurrido en 2019. En segundo lugar, las exportaciones de bienes sobre el total exportado han perdido casi 4,6 puntos desde 2013, un espacio que ha sido ocupado por un aumento de la participación de las exportaciones de servicios no turísticos (2,3 puntos) y del turismo (2,3 puntos). En tercer lugar, el Gráfico 7 muestra que el peso de todas las exportaciones al RU de bienes, servicios no turísticos y turismo sobre el PIB ha caído dos décimas desde 2016, siendo la exportación de bienes la que ha soportado la caída (3 décimas) compensada por un ligero aumento de las exportaciones de servicios no turísticos (1 décima). Por último, la participación de los ingresos por turismo del RU sobr el PIB se ha mantenido estancada.

Gráfico 7. Exportaciones al RU de bienes, servicios no turísticos y turismo, 2013-2019

El efecto del Brexit ya se ha dejado notar en la economía española a pesar de que hasta la entrada en vigor del Acuerdo de Salida el pasado 31 de enero nada había cambiado en las relaciones comerciales y flujos migratorios entre el RU y la UE, y a pesar de que no se producirán cambios significativos hasta que finalice el perído transitorio el próximo 31 de diciembre de 2020, o incluso más allá si se acordar extenderlo hasta 2022. El descenso que han registrado las exportaciones españolas de bienes al RU sobre el total exportado y en porcentaje del PIB no se ha visto compensado por el aumento de las exportaciones de servicios no turísticos ni por los ingresos por turismo donde se aprecia también un descenso en el número de llegadas y gasto turístico. De momento, el impacto del Brexit se puede estimar en tan sólo 2 décimas del PIB (desde 3,5% en 2016 a 3,3% en 2019), esto es, en unos 2.500 millones aproximadamente. Pero vistas la negativa evolución de las exportaciones de bienes al RU y la caída en la llegada de turistas británicos desde 2016, y reconocida la dificultad de alcanzar un acuerdo definitivo satisfactorio para el RU y la UE-27 que evite la imposición de tarifas y controles aduaneros más estrictos a los flujos de bienes y personas, cabe esperar que la reducción de las exportaciones y el debilitamiento del turismo británico se agraven en el futuro.

En mi opinión, no se puede dar por descontado que se mantendrá la favorable evolución de las exportaciones de servicios no turísticos de los últimos años por lo que las pérdidas ocasiondas por el Brexit podrían fácilmente multiplicarse por 3.