¿Qué ayudas hemos recibido de la UE hasta ahora?

Hasta ahora, hemos recibido dos grandes paquetes de ayudas:

El programa de compras de deuda pública y privada (PEPP) implementado por el Banco Central Europeo, por importe de 750.000 millones de euros, que se está ejecutando ya y que durará hasta diciembre de 2020. Es seguro que se ampliará después de esa fecha. El PEPP está cumpliendo su objetivo: España está colocando sin dificultades sus emisiones de deuda, muy superiores a lo normal, en marzo, abril y mayo, a tipos de interés aceptables.

El paquete de los 540.000 millones: 240.000 millones de préstamos del MEDE para gastos sanitarios; 100.000 millones de préstamos del SURE para pagar ERTEs y similares; y 200.000 millones de préstamos del Banco Europeo de Inversiones.

¿Qué más ayudas vamos a recibir?

Bruselas está diseñando un tercer gran paquete de ayudas, basado en una propuesta conjunta de Alemania y Francia. Se alude a este paquete como Next Generation EU, o Recovery and Resilience Facility (RRF). Lo llamaremos Fondo de Recuperación Europea (FRE).Es una iniciativa descomunal.

El FRE se integra en el Presupuesto comunitario, es decir, en el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027. Explicaremos en primer lugar cómo va a ser el FRE y luego veremos que significa que el FRE se integre en el MFP.

¿Qué es el fondo de recuperación europea?

La idea de la Comisión es que el FRE sirva para la reconstrucción económica estructural tras la devastación provocada por la pandemia. El BCE ayudará a mantener los tipos de interés. El SURE y el MEDE ayudarán a pagar los gastos extraordinarios provocados por la pandemia. Todo eso es coyuntural. Lo que el FRE pretende es estructural: reconstruir el tejido empresarial dañado por la crisis que deba ser conservado, y construir un nuevo tejido empresarial que asegure el crecimiento y el empleo a largo plazo.

El FRE estará dotado con 750.000 millones de euros.

¿Cómo se consiguen estos 750.000 millones?

La Comisión piensa captar este dinero con varias emisiones de bonos en el mercado de capitales. Serán auténticos eurobonos. El emisor será una entidad de la UE. Los bonos cuentan con la garantía de los Estados y pagarán un interés muy bajo. Con varios vencimientos, siempre a largo plazo (20, 30 años). Los intereses y las amortizaciones se pagarán (a partir de 2028, como muy pronto) con cargo al Presupuesto de la UE.

¿Cómo se reparte este dinero?

Este dinero se repartirá entre los Estados miembros en función de los daños sufridos por la pandemia y de sus necesidades de recuperación. La mayor parte, 500.000 millones se repartirán en forma de subvenciones (= transferencias no reembolsables). Los 250.000 millones restantes se repartirán en forma de préstamos (a largo plazo y muy bajo interés).

Que la UE done 500.000 millones constituye una iniciativa extraordinaria. No hay precedentes.

Italia es el país más beneficiado en este reparto: recibirá 173.000 millones (82.000 en subvenciones y 91.000 en préstamos).

España es el segundo país más beneficiado: recibirá 140.000 millones (77.000 en subvenciones y 63.000 en préstamos).

Siguen en la lista, en cantidades decrecientes, Polonia, Francia, Grecia…

En proporción al PIB, España resulta ser el país másbeneficiado entre los países grandes en el reparto del FRE. Recibimos más que Italia, más que Francia y más que Alemania. Hay que resaltar esto.

¿Qué podemos hacer con este dinero?

España (y todos los países que reciban fondos del FRE) deberá elaborar un Plan Nacional de Reformas, explicando cómo se van a utilizar las subvenciones y los préstamos y justificando que ello contribuye a la modernización de la economía. La Comisión está pensando en: reformas estructurales del tejido productivo que acaben con la vulnerabilidad existente antes de la pandemia (p.ej. el excesivo peso del turismo en España), fortalecimiento de industrias básicas y estratégicas, culminación de energías renovables y cambio climático, digitalización de la economía… Ese Plan deberá ir acompasado con reformas en los ingresos y gastos públicos de modo que a medio plazo estén equilibradas las cuentas públicas.

Es lo que pedía el Gobernadordel Banco de España: acuerdo político mantenido durante varias legislaturas para implementar un programa de consolidación presupuestaria (déficit cero) y reformas estructurales para favorecer el crecimiento económico a largo plazo. La Comisión aprobará (o no) ese Plan y sugerirá los cambios oportunos.

¿En Qué plazo se dispondrá del dinero?

En los dos primeros años de funcionamiento del FRE (2021 y 2022) se prevé tener comprometido el 60% de las ayudas. El resto se irá entregando a medida que los proyectos de recuperación aprobados lo vayan demandando.

El FRE se integra en el presupuesto comunitario

El FRE será una pieza integrada dentro del Presupuesto de la UE, es decir, dentro del Marco Financiero Plurianual 2021-2027. Actualmente, el Presupuesto de la UE se nutre con las contribuciones de los Estados miembros: en torno al 1% de la Renta Nacional Bruta (que es una magnitud algo superior al PIB). En 2019 esos ingresos fueron 164.000 millones. En 2020 serán 169.000 millones. En el conjunto de los 7 años 2014-2020 el total es 1,1 billones de euros.

No está previsto aumentar las contribuciones de los Estados miembros en el MFP 2021-2027. El total de ingresos será parecido, en torno a 1,1 billones para los 7 años. Ese dinero está comprometido por completo en la Política Agrícola Común, los Fondos de Cohesión, el Fondo de Desarrollo Regional y un largo etcétera.

(Por ejemplo, en 2019 España contribuyó con 13.615 millones y recibió fondos por 12.439 millones. Fuimos contribuyentes netos por 1.176 millones).

Y ¿cómo se van a pagar los intereses y la amortización de los 750.000 millones del FRE? La Comisión piensa que, a partir de 2028, tendrá en marcha una serie de nuevos impuestos europeos: 1) Derechos de emisión de CO2; 2) Tasa de carbono en frontera; 3) Tasa Digital; 4) Tasa sobre Grandes Corporaciones; y 5) Tasa sobre plástico. Si estos nuevos impuestos no aportan recaudación suficiente, habrá que aumentar las contribuciones de los Estados miembros. Esto dará guerra.

¿Cómo se aprueba el MFP 2021-2027 y el FRE?

El MFP es una propuesta de la Comisión Europea. Lo debe aprobar el Consejo Europeo (reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno de los 27). A continuación lo tiene que ratificar el Parlamento Europeo. Y, por último, es necesario el acuerdo de todos y cada uno de los Parlamentos Nacionales.

La culminación de este proceso es complicada y larga. Complicada porque habrá unas negociaciones difíciles hasta poner de acuerdo a todos los Estados miembros. Los llamados “cuatro frugales” (Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca) van a regatear todo lo posible las pretensiones de los países del Sur (Italia y España). El papel moderador de Alemania yFrancia será decisivo en el buen éxito del proceso. Afortunadamente, en el segundo semestre de 2020 Alemania ejerce la Presidencia del Consejo Europeo. El proceso será largo y nos llevará como mínimo hasta el final de este año 2020.

Los siguientes hitos inmediatos son una reunión del Eurogrupo el 11 de junio y del Consejo Europeo del 18-19 de junio. Veremos.

Conclusiones

1.La ayuda propuesta por la Comisión Europea a España esformidable. Son 77.000 millones en subvenciones y 63.000 millones en préstamos.

2.Lo que hemos comentado hasta aquí es sólo una propuesta de la Comisión. Queda un largo camino por recorrer hasta ver la aprobación final. Es posible que rebajen nuestras expectativas. Ojalá que no.

3.En todo caso, es vital que los líderes políticos españoles (en especial, PSOEy PP) lleguen a un acuerdo sobre el Plan Nacional de Reformas que hay que proponer a la Comisión. Si cuentan con el apoyo de Empresarios y Sindicatos, mejor. Este Plan debe incorporarse a las Leyes de Presupuestos de los próximos 4 ó 5 años, y debe ofrecer garantías suficientes de cumplimiento y estabilidad. Pensamos que, con sólo 167 votos a favor (y no todos seguros) y 165 en contra, no hay Plan Nacional que valga. No podemos ir a Europa tan divididos.

4.Naturalmente, las ayudas del FRE están sometidas a una gran condicionalidad. No podemos esperar recibir 77.000 millones de subvenciones sin que miren con lupa lo que hacemos con el dinero. Asumamos esto y seamos serios.