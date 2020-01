La mayor arrocera de Cataluña evalúa los daños de 'Gloria' en más de 3.000 hectáreas

La borrasca 'Gloria' se ha cobrado una víctima mortal en Cataluña y suma un total de ocho en toda España. A nivel empresarial, las pesqueras del litoral catalán y los cultivos de cereales son las más afectadas, especialmente las cooperativas Arrossaires del Delta de l'Ebre y Cámara Arrossera del Montsià.

"Tenemos más de 3.000 hectáreas de arroz afectadas por agua salada", han asegurado fuentes de Arrosaires a El Liberal. Esta cooperativa, la mayor entre las arroceras de España, comercializa marcas como Nomen, Bayo y Segadors del Delta. Los gerentes están evaluando los daños en una zona declarada catastrófica y situada entre Riudomar y Deltebre, principalmente en el margen izquierdo de la desembocadura del río más caudaloso de España.

El arroz en Cataluña tiene una superficie cultivo cercana a las 20.600 hectáreas, que producen una media de 7,35 toneladas por cada una de ellas. Ambas cooperativas producen el 75% del arroz total en Cataluña y se reparten los márgenes del Delta del Ebro. Arrosaires se ubica en la parte izquierda, mientras que Cámara Arrossera del Montsià se sitúa en la derecha. Ambas zonas están ahora inundadas, pero el margen izquierdo ha sido el más afectado por la entrada del mar.

Según las imágenes de satélite, el Mediterráneo se ha adentrado hasta tres kilómetros, pero sobre todo en la zona situada por los municipios de Riumar y Deltebre, mientras que el margen derecho ha visto comprometidas varios centenares de hectáreas.

