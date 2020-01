'Tito' Álvarez se niega a pagar la multa de la Generalitat y oficializa las movilizaciones del taxi

La guerra abierta entre el taxi y la Generalitat se recrudece. Alberto 'Tito' Álvarez se ha negado a pagar la sanción y ha afirmado que registrará este miércoles las movilizaciones del taxi para colapsar el Mobile World Congress el próximo mes de febrero.

"No pienso pagar ni un euro", ha asegurado un día después de recibir la multa de 8.000 euros por parte de la Generalitat, que responsabiliza al líder del taxi en Barcelona de todas las movilizaciones ilegales y no comunicadas de este sector hace justo un año.

"Recurriré estas injustas sanciones hasta las últimas consecuencias. No soy responsable de los 5.000 taxistas que dormimos en la Gran Vía porque decido por mí, y mi asociación no convocó nada", ha argumentado el taxista en un comunicado. En este sentido, ha considerado que lo mejor para la próxima vez es que la situación se descontrole. Tras la decisión de implantar quince minutos de precontratación a las VTC por parte de las VTC, el sector del taxi inició "un paro espontáneo incontrolable".

"Cómo puede ser que la Generalitat no entienda que todos somos iguales cuando defendemos derechos", ha escrito. A su juicio, el único cometido era actuar como interlocutor entre el Govern y los taxistas era evitar que Barcelona terminara desbordada y poner fin al conflicto lo antes posible. "No convoqué ninguna movilización porque no tengo legitimidad para hacerlo", se ha escudado.

Comparaciones con la "represión"

A su juicio, las movilizaciones de los taxistas, que colapsaron el centro de Barcelona durante enero del pasado año para poner coto a las VTC, forman parte de "la libertad de expresión", un derecho "fundamental en los tiempos tan convulsos que estamos viviendo".

En este sentido, ha vuelto a defender a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, expresidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, respectivamente, condenados por sedición en el juicio del procés. "Son referentes en muchas cosas", ha asegurado, mientras ha mostrado su "admiración" por "todas esas personas que defienden y dan la cara por una causa y se ponen al frente de situaciones delicadas y que pocas personas pueden asumir".

"¿Qué diferencia hay entre la represión del Estado hacia los Jordis y la represión de la Generalitat hacia mi persona o cualquiera que coja un megáfono y defienda sus derechos?", se ha preguntado.