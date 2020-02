Sánchez Llibre defiende la independencia fiscal de Madrid

Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, ha cargado contra las subidas de impuestos de la Generalitat de Quim Torra y Pere Aragonés, pero lo hizo comparando la fiscalidad de Madrid con la de Cataluña, un mensaje que fue entendido como una petición para subir los tipos en la capital.

Es "totalmente falso", ha asegurado. "Nunca he dicho que queríamos impulsar una subida de impuestos en Madrid", ha remachado antes de señalar que la capital "tiene todo mi respeto, porque soy un convencido de la autonomía fiscal".

"Lo único que ha hecho Foment es plantear una ofensiva contra las subidas de impuestos de la Generalitat porque estamos en contra de lo que plantea el Gobierno catalán", ha indicado en una entrevista a La Razón. "Estamos en contra no sólo de las subidas impositivas, sino también de la creación de nuevos impuestos. La propuesta es confiscatoria. Nos hemos plantado y decimos basta, ¡prou! No queremos más subidas de impuestos ni para las empresas ni para los ciudadanos", ha defendido.

Contra fiscalidad de la Generalitat

Según ha indicado, nunca se ha posicionado a favor de una mayor imposición fiscal en Madrid. "Así lo dije en la Junta de la CEOE y mis compañeros del resto de España entendieron perfectamente mi posición". En el mismo sentido, ha indicado que ha hablado con Miguel Garrido, presidente de CEIM, quien tiene "copia de mis declaraciones, de los planteamientos que hicimos al presidente del Gobierno y de mi última intervención en la Junta de Foment del Treball".

"Nos posicionamos en contra de la presión fiscal de la Generalitat y se puede ver que jamás me he posicionado a favor de un aumento de impuestos en Madrid. Eso es un insulto a la inteligencia", ha asegurado. "Mire, nunca he estado a favor de subir impuestos. Ni a mí ni a otros. Eso ha sido, es y será una insidia", ha apostillado a continuación.

El planteamiento de la patronal catalana pasa por reformar el "anticuado" sistema de la financiación autonómica. "Una nueva herramienta para disponer de los mismos mecanismos para tener una fiscalidad competitiva", ha definido.