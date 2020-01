Daniel Salmerón, ‘European Blockchain Convention’: “Nuestra misión es acelerar el ‘Blockchain’ en la UE.”

Este lunes 20 y el siguiente martes 21 de enero, se presenta por tercera vez en Barcelona la European Blockchain Convention (EBC). Hablamos con Victoria Gago y Daniel Salmerón, co-fundadores y almas-mater del congreso de referencia europeo sobre una tecnología que se ha denominado “Internet del valor”. ¿Cuál es la misión de la EBC y cuál ha sido su recorrido?

D: Nuestra misión es acelerar el ecosistema Blockchain en la Unión Europea. Y decidimos hacerlo desde Barcelona, donde vivimos, por varios factores clave: el apoyo institucional a la Smart City Expo y el Mobile World Congress, que convierten la ciudad en un hub tecnológico; el talento internacional del sector que llega aquí; nuestras universidades técnicas o de negocios y la calidad de los centros de innovación.

V: En Noviembre del 2018 organizamos la primera edición en Barcelona, y fue un éxito. A continuación, organizamos la European Blockchain Convention de los Paises Nórdicos en Dinamarca, mi país de origen, para fomentar un puente tecnológico y empresarial entre los dos países y promoverla innovación entre norte y sur de Europa.

¿De qué temas se tratará en esta EBC 2020?

D: Destacamos el RACE by EBC, del dia 21, un concurso entre start-ups para desarrollar nuevos proyectos relacionados con el Blockchain. Entre el jurado y los asistentes habrá 20 grandes inversores, Bancos Centrales y Business Angels con capacidad de financiación. Organizaremos reuniones entre inversores y start-ups para dar un impulso al ecosistema empresarial Blockchain.

V: Hemos incorporado inversores de Barcelona y de España, y llevaremos a cabo un proceso de deal sourcing para que decidan si invierten en estas start-ups. El día 20 será ciertamente high level, ya que asistirán diversas empresas del Ibex 35 y la propia Comisión Europea, entre otras.

D: EL sistema necesitaba algo asi. Los actores de este negocio estaban desconectados. Habíamos asistido a meet-ups con desarrolladores, programadores o gigs, en los que no participaban los “decision makers”. O a eventos para expertos en negocio en los que no veíamos a especialistas técnicos. Y paradójicamente en el sector financiero, que es uno en los que tiene más sentido el uso del Blockchain, no sabían lo que era.

V: Y otro aspecto importante para lanzar una nueva tecnología es la educación, que también priorizaremos, dirigiéndonos a empresas grandes, que necesitan conocer mejor la tecnología para poder trabajar con ella.

¿Qué es lo que pasó con las ICO’s, (Initial Coin Offering) como vehículo de financiación?

V: Para empezar, ¡han muerto! Ya no existen. Lo que es interesante en una nueva tecnología, algo puede ser muy hot y, poco tiempo después, desaparecer. Las ICO’s, salieron a bolsa, sin ningún control. Eran básicamente una presentación en Power Point, un white paper, que podría cotizar por 20 millones dólares. Tu podrías invertir y comprar “x” tokens que realmente no te daba derechos ni participación o acciones en la empresa, era solo un “vale electrónico” que podrías usar comprando en dicho ecosistema.

D: Por ejemplo, alguien podía decir que iba a montar un restaurante, pero sin haber montado antes ninguno, y añadiendo que no iban a aceptar Euros sino moneda electrónica, de las cuales sólo iban a emitir por ejemplo 10.000 unidades, lo cual tampoco es ninguna garantía de éxito. Suena a un negocio imposible…

D:Tener más dinero no significa saber hacer las cosas bien, esta es una lección que nos lo demuestra.

Como sistema ¿qué es el Blockchain?

V: El Blockchain permite la trazabilidad de la transacción y su inmutabilidad, es decir, siempre confías en el dato porque no ha sido modificado.

¿Cuáles serán las repercusiones de la emisión de monedas digitales por parte de los Bancos Centrales?

V: Este año, el Banco Central Sueco lanzará la e-Corona, en principio como un “pack” cerrado. Esta moneda electrónica no estará abierta aún a la sociedad, porque será todavía una prueba de concepto. Pero lo interesante es su propósito. Se pretende que los bancos comerciales y las financieras clásicas no tengan tanto poder para decidir cuáles son los nuevos proyectos se van a financiar y que, por tanto, el proceso de selección sea más neutro.

Interesante. ¿Es esta la ética escandinava?

V: Si, pura y dura.

D: Aunque no sólo escandinava El Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo está iniciando ha iniciado hace un mes una prueba de concepto llamada EUROCHAIN, para todos los miembros de la Unión. Nos permitirá disponer de “dinero programable” digital, que podría moverse de una cuenta a otra y ser gastado en aquellos ámbitos que se consideren prioritarios en un momento dado, por ejemplo, becas para empleados, material ecológicamente responsable, economía de proximidad, etc. Esto recuerda de alguna forma a la moneda social…

V: De alguna forma sí. Pero contando con el respaldo del Banco Central y la unidad monetaria europea

¿Permitirá el Blockchain más libertad o más control del dinero?

D: Si damos total libertad de uso del dinero, también en algún momento aparecerán los “malos actores”. Así que, por un lado, tenemos el derecho a la privacidad de las personas y por otro lado, leyes como la AML / Anti Money Laudring o ley de regulación anti blanqueo financiero, que obliga a que todas las entidades financieras sepan de dónde procede el dinero. El proyecto del BCE avanza en la línea de compatibilizar libertad y control.

Se critica el Blockchain diciendo que tiene una limitación en el número de operaciones posibles. También se dice que podría 'hackearse' si consigues hacer un “complot” entre una mayoría de usuarios.

V: Un complot sería con monedas públicas, abiertas y más democráticas como lo son el Bitcoin, que se creó hace 10 años o Ethereum. Con más del 50% de consenso, podrías hackearlas. Pero hoy las compañías privadas ya tienen otro sistema de verificación y consenso que lo hace imposible. Por ejemplo, IBM ha sacado al mercado las plataformas “trade lense” y “food trust” y como usuario te ofrecen transparencia, pero IBM controla de forma privada la verificación y consenso de las operaciones y por eso el sistema es seguro.

D: Internet es público, es algo que puede usar todo el mundo. Un Bitcoin es público, es una moneda que puede comprar y manejar todo el mundo. Puedes desarrollar una aplicación propia con esa tecnología. Mientras que una red privada es una Intranet, necesitas user y password y no puedes desarrollar en ellas tus propias apps. Muchas empresas prefieren trabajar con privadas por seguridad y también para evitar que sus transacciones puedan ser públicas.

¿Cuál será la aplicación del Blockchain en los diferentes sectores de la economía?

V: En logística o en la industria sanitaria, el Blockchain mejorará la trazabilidad de los productos y hará más agiles los trámites y todos los procesos administrativos. En cuanto a la Internet of Things, el Blockchain se introducirá en todos los sectores. Y en general, en toda industria que trabaje en redes y requiera trazabilidad e inmutabilidad de los datos.

D: El sector más avanzado en el uso del Blockchain es, en estos momentos, el financiero ya que la gestión de los datos y activos digitales es ya una realidad. Y la Unión Europea es sin duda una de las zonas del mundo más avanzadas. En cuanto a entidades, el Banco de Santander está en la “front line”. También el BBVA y Caixabanc.

¿Qué start-ups están ofreciendo las propuestas más prometedoras?

D: Por ejemplo, la start-up catalana Validated ID. Su ámbito de negocio es la firma electrónica y, por tanto, el Blockchain es para ella un ámbito natural de actuación que le permite saltar de la firma digital a la nueva identidad digital. Validated ID es una de las empresas que trabaja para la EBSI (European Blockchain Services Infrastructure) en el desarrollo de la nueva identidad digital europea. Será como una “cartera digital “, que llevaremos en el smart phone, con todos los datos de nuestra identidad: nombre, dirección, carnet de conducir, estudios o experiencia profesional y todo ello para cualquier país de la Unión Europea.

El Port de Barcelona está desarrollando un ambicioso proyecto con 'Blockchain'…

D: Sí, con IBM y hablaremos de él en el Congreso. El 80% de las mercancías se transporta por barco. En los últimos años con la globalización las cadenas de suministro han crecido mucho, en ocasiones hay centenares de intermediarios públicos y privados: puerto, aduanas, el Estado, compañías de shipping, transportistas de diversos tipos… Hacen falta documentos de embarque, exportación, financieros y una buena parte de eso documentación es física. Es tremendamente farragoso y la fiabilidad de los datos se resiente de tantos actores y tanta complejidad. Se está construyendo una plataforma mundial naviera basada en el Blockchain para digitalizar y simplificar el papeleo y que haya una única “one source of truth”, en beneficio de todos los actores implicados y del comercio internacional.

¿Qué recomendaría a las empresas de Barcelona para iniciarse en el Blockchain?

V: Tienen que invertir tiempo y capital, pero antes que nada en entender cómo funciona el sistema y esperar a llevar a cabo un proyecto para aprender poco a poco en base a prueba y error. Vale la pena familiarizarse ahora para poder aprovechar las oportunidades que en breve llegarán.