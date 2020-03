Los bares de Plaza Reial plantan cara a Colau en los tribunales por el impuesto a las terrazas

Los bares y restaurantes con terrazas en la Plaza Reial de Barcelona plantan cara en los tribunales al impuesto a las terrazas de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. La Asociación de Comerciantes de Plaza Reial ha argumentado en su demanda (75 páginas) el prejuicio de la disparatada subida de este impuesto, que obliga a pagar en la mayoría de casos un 1.100% más en esta zona.

Entre las razones esgrimidas se encuentran razonamientos económicos y técnicos, así como la "desproporcionada subida" de las tasas. También cargan contra los criterios utilizados por el Ayuntamiento para diferenciar las zonas, como la afluencia de personas.

Esta fue la primera medida que adopto Colau. Su anuncio se realizó en pleno boicot de ERC y JxCat a las Comisiones del consistorio como protesta a la negativa de la alcaldesa a celebrar un pleno extraordinario para rechazar la sentencia del procés. Con la ausencia de los independentistas, la Comisión de Economía sacó adelante la batería de subidas de impuestos, en algunos casos indiscriminada.

Así, el Ayuntamiento aprobaba multiplicar por cuatro las tasas de algunas terrazas. La Boquería, uno de los principales atractivos turísticos de Las Ramblas de Barcelona, y los bares de la Plaza Reial sufren incrementos de hasta el 863% de media, en algunos casos de hasta el 1.100%; los bares de la Plaza de Salvador Seguí, una de las zonas más afectadas por la inseguridad debido a la prostitución callejera y narcotráfico, abonan un 565% más que hasta ahora.

Los restauradores de las zonas más afectadas advirtieron que trasladarían esta subida de tasas al consumidor final y en la mayoría de casos, sobre todo en las conocidas como 'zonas premium' (zona A, según el criterio del Ayuntamiento), así está ocurriendo. Los bares cercanos a la Sagrada Familia, Paseo de Gracia y parte de Vía Laietana se han visto obligados a incrementar hasta un 10% el precio en terrazas. Los propietarios de los establecimientos situados en estas áreas que aún no han aumentado los precios sopesan cobrar un suplemento adicional para hacer frente a la medida.

Colau se quiere cargar los bares

Sin embargo, quienes se han negado por completo son los bares de la Plaza Reial, que han pasado de "zona C" a "zona A" sin recibir ningún tipo de contraprestación por parte del Ayuntamiento, como inversiones para remodelar la plaza. Todos ellos se han negado a incrementar los precios al entender que el consumidor final no debe cargar con el aumento.

"Colau se quiere cargar los bares", han sentenciado fuentes del sector emplazado en esta emblemático y turístico rincón de Barcelona. A diferencia de Paseo de Gracia o la Sagrada Familia, los turistas que pasean por la zona están de paso y con un poder adquisitivo muy inferior al de las zonas más caras de Barcelona.

"Esta subida no tiene sentido"

"Estamos dando la batalla judicial", han asegurado fuentes de la Asociación de restauradores de la Plaza Reial a El Liberal. "Esta subida de tasas no tiene sentido", han asegurado. Según han señalado, los bares y restaurantes no están en contra de incrementar este impuesto, pero no la "barbaridad" que se ha aprobado. La tasa no se ha actualizado desde el año 2002, por lo que era de esperar que se hiciera tarde o temprano. Por una mesa y cuatro sillas se pagaba 124 euros, ahora 527 euros, dependiendo de la zona. En algunos casos las cantidades son desorbitadas contabilizando el número de sillas, hasta más de 5.000 euros al mes.

Estos montantes los están asumiendo, por ahora, estos restauradores. Algunos de ellos, consultados por este medio, se resisten a cerrar, aunque temen que tengan que tomar esta drástica decisión ante la imposibilidad de renunciar a la licencia. "Habrá que ver si somos capaces de absorber toda la subida en un mismo ejercicio", han señalado ya que la "penalización" hace estragos en las cuentas.