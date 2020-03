PP y Ciudadanos reprochan a Sánchez que no suspenda las cuotas de autónomo

Los dos principales partidos de la oposición -PP y Ciudadanos- han criticado el paquete de medidas de económicas presentado por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque no incorpora las medidas suficientes para ayudar a los trabajadores autónomos que están siendo afectados por el estado de alarma provocado por la pandemia de coronavirus. Por su parte, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, se ha quejado de que el Gobierno "ha vuelto a dejar en la cuneta a los autónomos" con su plan de choque, por no suspender la cuota mensual a quien no pueden trabajar.

El secretario de Economía del PP, Daniel Lacalle, ha lamentado que el plan de choque presentado por Sánchez no es más que un conjunto de “pequeños parches” que solo van a suponer gastos a las cuentas públicas y pocos beneficios sociales . Lacalle ha lamentado que de nuevo las pequeñas empresas (PYMES) y los autónomos vuelven a ser “los grandes olvidados” de las políticas gubernamentales, porque proponer la flexibilización del acceso a la prestación por cese de actividad "es como decir nada".

El responsable económico del PP ha incidido en la contradicción que supone que el Presidente pida “esfuerzos a los ciudadanos y empresas” mientras su Ejecutivo “hace cero esfuerzo en gasto político o impuestos". Lacalle ha advertido del negro panorama económico que se presenta para las empresas ya que "no van a poder asumir nuevos préstamos mientras se mantiene el expolio fiscal",

En la línea de las reclamaciones de Cs

Menos contundente que Lacalle se ha mostrado la presidente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien en líneas generales ha aplaudido el paquete de medidas de Sánchez. El motivo de fondo es que muchas de las propuestas anunciadas por el Presidente coinciden con las que había venido pidiendo estos días la formación naranja. No obstante, la líder de CS ha echado falta más partidas destinados a compensar las pérdidas que están sufriendo los trabajadores autónomos como consecuencia de la crisis del COVID-19 y para quienes ha pedido “más coberturas”.

Arrimadas también ha exigido la congelación de las cuotas de autónomo y de las cotizaciones sociales "si no hay ingresos". La presidente de Cs ha aprovechado para reivindicar de nuevo una ampliación de la moratoria fisca, para que esta se aplique “de forma generalizada a todas las empresas y autónomos, sin límite de volumen", de manera que "no tengan que hacer frente al pago de ningún impuesto mientras dure la crisis sanitaria".

Pese a las críticas, Inés Arrimadas ha ratificado que Ciudadanos seguirá "tendiendo la mano al Gobierno con lealtad" y haciendo propuestas concretas para mejorar la atención sanitaria, evitar nuevos contagios del coronavirus, aumentar la protección de las familias, los autónomos y las pymes ante la crisis económica que se presenta. Arrimdaas ha subrayado la necesidad de que se aprueben “unos Presupuestos Generales de emergencia nacional".

Casado se alínea con las críticas con un retuit

Por su parte, Lorenzo Amor ha lamentado que Sánchez no haya ordenado la suspensión de las cuotas de autónomo "en un momento donde no ingresamos nada". Esta petición ha sido respaldada directamente por el líder del PP, Pablo Casado, con un retuit desde su cuenta de Twitter. Asimismo, Amor ha reprochado al Ejecutivo que "no está con los autónomos y no tiene ni idea de lo que necesita" este sector.