Oscar Burgos, CE: “Esperamos movernos hacia una gobernanza 'Blockchain' compartida con el sector privado”

En estos momentos, la Comisión Europea (CE) es sin duda un actor principal en el despliegue y liderazgo europeo en el ámbito de la tecnología Blockchain. Hablamos con Oscar Burgos, Business Managerdel Equipo de Liderazgo Operativo Blockchain de la CE. Oscar ha participado en la mesa Digital Society and Identity: Blockchain for Public Sector, en la European Blockchain Convention en Barcelona.

¿Cuál es la estrategia de la Comisión Europea en el período 2020-30 respecto a las nuevas tecnologías y, más específicamente, el 'Blockchain'?

La Comisión está realizando una fuerte apuesta por las nuevas tecnologías, no solo como herramientas en las que apoyarse para la modernización de la administración, sino también como una oportunidad de liderazgo global en sectores tecnológicos emergentes, donde hay oportunidades para el sector privado europeo. Sobre el Blockchain, porque del resto no puedo opinar con el mismo conocimiento de causa, hay que destacar el EBSI, que es una iniciativa conjunta de la Comisión con la European Blockchain Partnership (EBP), conformada por los Estados Miembros de la EU, Noruega y Liechtenstein. Complementariamente, existen programas como el ya clásico Horizon 2030, para financiar proyectos de I+D.

¿Qué ganarán los ciudadanos y las empresas con todo esto?

Lo que estamos construyendo es un nuevo modelo de oferta de los servicios públicos y de esto no se beneficiarán solo las administraciones públicas, ya que serán servicios a los ciudadanos y a las empresas. Inicialmente, es cierto que veremos especialmente servicios públicos, pero en el futuro será un despliegue público-privado. ¿Se considera al sector privado como un actor principal en este proceso?La idea es no trabajar solos, todo lo contrario. La Comisión Europea y la EBP desean colaborar con el sector privado y que a medio-largo plazo, la nueva red pública pan-europea EBSI no solo sea gobernada por el sector público. Se ha abierto también un proceso para la adquisición de soluciones que permita mejorar de forma más rápida el desarrollo de EBSI. Y también existe la International Association for Trusted Blockchain Applications(INATBA), cuya creación estuvo impulsada por la CE y cuyo objetivo es poner en un foro común tanto al sector privado como a los reguladores y el sector público, para crear sinergias.¿Existe alguna plataforma para monitorizar el estado actual de la tecnología 'Blockchain' en Europa?La otra iniciativa de la Comisión es el EU Blockchain Observatory and Forum. En e oblservatorio, se pretende monitorizar las diferentes iniciativas europeas, hacerlas visibles y facilitar su adopción, además de producir diferentes informes temáticos y dar recomendaciones, como por ejemplo en cuanto al GDPR, el uso en servicios públicos, la identidad digital, etc.

¿Cuál es el objetivo de la red pública paneuropea EBSI?Desde la EBSI, nuestro objetivo inicial es la creación de una red única multi-protocolo sobre la que ofrecer servicios que permitan a las administraciones públicas rediseñar el modelo de oferta de servicios públicos. En ese sentido, un modelo de identidad basado en identidad soberana es clave para que la relación de los ciudadanos y empresas con el sector público se armonice y elimine las barreras existentes, sobre todo cuando se trate de acceder a servicios públicos entre diferentes países de la UE.EBSI empieza como una red “permisionada”, donde cualquier ciudadano podrá acceder a los servicios ofrecidos por los nodos, lo cual implicará poder crear y leer transacciones. El rol de los miembros de la EBP y de la Comisión Europea asumir el coste de mantener la infraestructura en marcha, desplegando los nodos encargados de validar y crear los bloques.

El debate sobre el uso de 'Blockchain' no debería estar en si es más seguro que una aproximación más tradicional, sino en las ventajas que puede proporcionar

¿Tiene más viabilidad el 'Blockchain' como desarrollo público o privado?

Cada uno por separado no tiene sentido. La estrategia es fomentar la colaboración, a través las distintas iniciativas que ha lanzado la Comisión Europea. El sector privado tiene un rol muy importante y esperamos que en el caso de EBSI la intervención del sector privado nos permita movernos hacia una gobernanza compartida a largo plazo, no solo bajo el control de los estados.¿Es el 'Blockchain' público y abierto vulnerable a hackeos? La tecnología Blockchain, por su naturaleza distribuida y el uso de criptografía, ofrece de salida algunas ventajas respecto a ataques de denegación de servicio o directamente sobre la integridad de los datos presentes en las transacciones, pero eso no significa que no sea vulnerable. Por lo tanto, hay que seguir los mismos principios en materia de seguridad que en un despliegue tradicional. No debería llevar a un bloqueo, el debate sobre el uso de Blockchain no debería estar en si es más seguro que una aproximación más tradicional, sino en las ventajas que puede proporcionar en resolver problemas de negocio.

Díganos cuáles son sus actuales objetivosde desarrollo con el 'Blockchain'

Por la parte que me toca, la identidad y la modernización del sector público, esperamos que Blockchain tenga un gran impacto, y que sirva, como ya estamos comprobando. En el caso de uso de credenciales educativas, uno de los casos de uso que se implementan en la EBSI. Esta tecnología se convierte así en un catalizador para armonizar procesos a nivel europeo donde hay que generar consenso dentro de un grupo con gran número de actores implicados.

Barcelona tiene un potencial enorme, y es uno de los principales destinos en Europa para las start-ups tecnológicas.

¿Cuál será la incidencia del 'Blockchain' y de la firma electrónica en el gobierno de la EU?

El modelo de identidad basado en Blockchain que se está definiendo en la EBSI, denominado European Self-Sovereign Identity Framework (ESSIF), puede tener un impacto enorme en cómo los ciudadanos se pueden llegar a identificar no solo en las administraciones, sino también en el sector privado. Nuestro objetivo, y para ello es importante remarcar que el reglamento de identificación y servicios de confianza (eIDAS) está ya en periodo de revisión, es que tenga el suficiente reconocimiento legal y complemente el modelo actual, a través de una solución más sencilla de utilizar y proporcionando al ciudadano control exclusivo sobre su identidad. Esto puede crear un nuevo mercado de emisores de credenciales, extendiendo el ya existente de proveedores de servicios de confianza cualificados.¿Se “tokenizará” la administración y la economía europea?Es evidente que en un modelo de servicios que tenga a Blockchain como uno de sus componentes en su arquitectura, incluirá como siguiente paso a 'tokens' que permitan monetizar los servicios. Está sobre la mesa, y aunque los tokens no serán parte de la primera versión de EBSI, definitivamente será uno de los elementos a incluir en la segunda versión como parte de un nuevo modelo de gobernanza, que debería estar lista al final del primer trimestre del 2021.¿Cuál será el rol de Barcelona y cataluña en una Europa tecnológica? Barcelona tiene un potencial enorme, y es uno de los principales destinos en Europa para las start-ups tecnológicas. En cuanto a su relación con la tecnología Blockchain, espero que pueda continuar posicionándose y organizando eventos como la European Blockchain Convention, que permiten conectar las empresas que tienen base en Barcelona con clientes e inversores del resto de Europa. Sin ir más lejos, en el desarrollo de la EBSI participan profesionales de ValidatedID, con sede en Barcelona, así como de Everis, una empresa con fuerte presencia en Barcelona. El talento es también importante y creo que las universidades en Cataluña generan profesionales cualificados. Como ingeniero de telecomunicaciones de la UPC, solo puedo hablar bien de ellas.