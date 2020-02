Miguel Vicente, presidente de Barcelona Tech City; “En Barcelona, se crea la magia de la innovación”

Miguel Vicente es presidente, fundador y el primer fan del clúster Barcelona Tech City, compuesto por más de 800 empresas digitales con sede en Barcelona y que hoy acaba de inaugurar Barcelona Tech Spirit, la alternativa de este año al Mobile World Congress. Es miembro del consejo de Foment del Treball, Barcelona Global y Migrano de Arena, una plataforma de crowdfunding social con más de 100 ONG colaboradoras, que ha recaudado más de 10.000 millones de euros para proyectos sociales. Ha sido fundador, entre otras empresas, de Antai, Letsbonus, Wallapop y Cornerjob. Hablamos en la Llotja de Mar, donde ha llevado a cabo la conferencia inaugural de Barcelona Tech Spirit que durará hasta el día 27 de febrero.

Hoy le he enviado una invitación por LinkedIn, pero me ha sido más fácil contactarle en persona…

Hoy tengo varios desayunos, dos comidas y dos cócteles. Es un ritmo acelerado. Así continuará en los próximos días… y vale la pena.

La cancelación del Mobile World Congress fue un golpe para Barcelona. ¿Se ha convertido en una oportunidad?

El Mobile World Congress y el 4YFN son de las mejores cosas que les han pasado a Barcelona desde los Juegos Olímpicos, sobre todo a los emprendedores. No podía ser que se perdiera esta ocasión de networking e internacionalización.

¿Cómo se ha organizado tan rápido el Barcelona Tech Spirit?

Ha surgido de abajo arriba, desde el momento en que se supo la cancelación del Mobile World Congress. Se creó un grupo de Telegram, que ya tiene 1908 miembros, para coordinar esfuerzos y compartir la información. Ha sido un movimiento cívico y asociativo. Siguiendo un poco el ejemplo de Notre Dame, se ha movilizado todo el ecosistema. Y en apenas diez días, inauguramos. ¡No podíamos soñar este éxito!

Hicieron la convocatoria el 14 de febrero.

Si, coincidió que era el día de San Valentín y la gente nos decía ¡qué romántico! Pues ha sido tremendamente apasionado. Preveíamos 2.500 participantes y, tres días después, se habían inscrito 5.000 personas en Barcelona Tech Spirit y 5.000 personas más en los eventos paralelos.

¿El Mobile World Congress era una energía que había que encauzar de alguna manera?

Muchas personas y empresas que tenían previsto asistir al Mobile World Congress han traído sus carteles a Barcelona Tech Spirit, cierto. Hemos logrado que este movimiento se mantenga y se convierta en la gran fiesta del emprendimiento de Barcelona.

Habrá también una gran ceremonia ciudadana.

La celebración culmina este miércoles con una gran fiesta en el Palau Sant Jordi, una demostración de la potencia de este sistema emprendedor de Barcelona, en la que participarán más de 2000 start-ups y más de 60 partners.

¿Qué ofrece Barcelona Tech Spirit que no tuviera el MWC?

No pretendemos suplir al Mobile World Congress. Está centrado básicamente en las conferencias y no tanto en los stands. Participan más de 60 conferenciantes de primer nivel y todas las sesiones son gratuitas.

¿Seguirá existiendo en el futuro Barcelona Tech Spirit, como complemento al MWC?

Está prevista una sola edición. La gran apuesta es que el Mobile World Congress sea un gran éxito el 2021. Así, el espíritu emprendedor tecnológico de la ciudad continúa. Y es el Mobile quien lo ha hecho posible. Se han invertido más de 2.000 millones de Euros en los últimos años. Han surgido y se han desarrollado empresas como Privalia, EDreams, Wallapop, etc. . Ahora, Nuestro ecosistema ha madurado muchísimo. Ahora. está situado en los principales rankings internacionales.

¿Quedará en la ciudad algún recuerdo de este gran esfuerzo colectivo?

En un bar del hotel El Palauet, en Diagonal con Passeig de Gràcia, quedará un espacio de encuentro, que será un club para los emprendedores en la ciudad.

¿En qué es competitivo el ecosistema de Barcelona?

Somos competitivos en talento y en capital. Hemos escalado de cero a 5 millones de clientes en 3 años. Por otro lado, en el mercado hay capital: 250 billones de euros en fondos de capital riesgo buscando empresas que tengan proyección global. Barcelona está en este círculo virtuoso. Muchas start-ups se plantean venir aquí, como banco de pruebas.

Según 'Forbes', los campus urbanos tecnológicos Pier01y 02 están entre los espacios tecnológicos más grandes del mundo.

Ofrecemos colaboración pública privada, una generación continua de start-ups y los laboratorios de grandes grupos corporativos.

Con estos ingredientes ¿Cuáles están siendo hoy los resultados?

En Barcelona se produce la magia de la innovación, entre las start ups y los grandes grupos. En el Pier01 trabajamos verticales como Seguros, Banca, Inmobiliario o Biotech. En el Pier03, Blockchain e Inteligencia Artificial. En Canódromo, videojuegos e industrias culturales.

Crea una idea de negocio y escálala. Ten ambición sin límites, pero con orden, con coherencia. Y reúne un equipo lo más abierto posible, con visión y cohesionado

Resuma en una frase su experiencia como emprendedor.

He hecho lo que quería. Soy emprendedor, he realizado mi sueño. Conseguí una beca para estudiar, llegué a director general, ahorré dinero para invertir y creé Letsbonus, Wallapop y 25 compañías más. Es lo que me gusta, me va la adrenalina. Y mi familia es Barcelona Tech City.

¿Qué consejo daría a los nuevos emprendedores de Barcelona?

Cómete el mundo sin complejos. Crea una idea de negocio y escálala. Ten ambición sin límites, pero con orden, con coherencia. Y reúne un equipo lo más abierto posible, con visión y cohesionado. Y con diferentes backgrounds, no tiene sentido asociarse con gente con tu mismo perfil.