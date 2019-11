Metges de Catalunya denunciará al ICS por su inacción ante la sobrecarga laboral "crónica"

Metges de Catalunya denunciará al Institut Català de la Salut (ICS) por su inacción ante la “sobrecarga crónica”. El sindicato llevará ante Inspección de Trabajo la falta de intervención del ICS para reducir la sobreactividad laboral de los médicos de atención primaria que los llevó a convocar una huelga hace un año.

El 96% de los facultativos del primer nivel asistencial asegura haber sufrido un exceso de visitas en la consulta, según Metges de Catalunya. El 45% admite tener menos presión que hace un año, según una encuesta difundida este lunes por el sindicato.

La muestra, realizada este mes a partir de entrevistas a 1.260 médicos, señala que sólo cuatro de cada cien facultativos afirma que está trabajando en condiciones óptimas.

En ese contexto, Metges de Catalunya ha decidido denunciar al ICS, una empresa pública adscrita al departamento de Salut de la Generalitat y dedicada a la prestación de atención sanitaria

"Dejadez"

La denuncia es por “dejadez” en materia de salud laboral. Según han explicado fuentes del sindicato, se han decidido a interponer la denuncia “al no haberse llevado a cabo las medidas necesarias” para limitar las cargas de trabajo de los médicos y adecuar el número de visitas diarias a su jornada asistencial.

Algunos médicos catalanes visitan a diario a más de 40 pacientes. Con esas prácticas, la sanidad cae en un “factor de riesgo psicosocial” que afecta a la salud de los profesionales. “Les provoca agotamiento físico y mental, estrés emocional, depresión”, lamentan desde el sindicato.

"La fatiga mental de la sobrecarga produce agotamiento, estrés, depresión, ansiedad y también tiene consecuencias para la población que atendemos"

La secretaria del sector Primaria ICS de Metges de Catalunya, Elena Bartolozzi, ha indicado que los médicos de atención primaria sufre esa enorme sobrecarga a pesar de que hace un año acordaron reducirla con más contrataciones que no se han matrerializado en su totalidad.

"La fatiga mental de la sobrecarga produce agotamiento, estrés, depresión, ansiedad y también tiene consecuencias para la población que atendemos; la más importante es la probabilidad de cometer errores médicos", ha avisado Bartolozzi sobre el peligro de diagnósticos y tratamientos no adecuados.

Organizar protestas

Un 37,1% de los profesionales se muestra partidario de organizar protestas si finalmente no se cumplen las mejoras. Un 33,3% se inclina por convocar una nueva huelga y un 7,9% prefiere no movilizarse. Un 21,7% no se ha decidido todavía por ninguna opción.

Con los resultados de la encuesta en la mano, desde Metges de Catalunya niegan “categóricamente” que el ICS haya cumplido los compromisos convenidos, tal como afirmó la semana pasada su director gerente, Josep Maria Argimon.

El sindicato recuerda a Argimon que su empresa, como parte firmante del acuerdo, “tiene la obligación y la responsabilidad de ejecutar, en todo el territorio, las mejoras firmadas para aligerar las cargas de trabajo de los profesionales”.