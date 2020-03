Manel Castells, de Leitat: “En 48 horas, tendremos los primeros respiradores ya ensamblados”

Médico ortopeda y traumatólogo, especialista en innovación sanitaria, policy maker, presidente del Consell Assessor del Departament de Salut de la Generalitat, comisionado de Salud en Leitat y director del CIMTI.cat. Manel Castells lidera desde Leitat el desarrollo del primer respirador mecánico de campaña fabricado mediante impresión 3D industrializable, en asociación con El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), el Consorci Sanitari de Terrassa, el hospital Parc Taulí de Sabadell, Hewlett Packard y diversas empresas. "Ahora podemos salvar vidas, es nuestra prioridad", apunta. A través de Skype, hablamos con Castells mientras la fabricación se desarrolla a toda intensidad.

Se percibe una energía colectiva impresionante.

Tremenda, muy solidaria. A veces esta energía sobrepasa a los participantes, existen tantas ganas de colaborar desde todos los ámbitos que, en algunos casos, se puede llegar a ser ineficiente. Tenemos que seleccionar, evaluando bien lo que puede hacer cada parte. Y hay que decir que, dentro del caos general, la respuesta es muy solidaria.

¿Cómo se ha organizado esto tan rápidamente?

La propuesta surge de Leitat a demanda del Servei Català de la Salut, que nos advierte del problema de que, a causa del Covid-19, las UCI se están saturando de enfermos graves que necesitan ventilador, pero no existen suficientes unidades disponibles. Inmediatamente, Leitat se ha puesto en marcha, aprovechando que ya trabaja con impresoras 3D en el Consorci de la Zona Franca y de que, en Terrassa, participa junto a Hewlett Packard en un “hub” de innovación.

Con estos partners ¿se pueden fabricar inmediatamente los respiradores?

El know-how para producir los equipos de respiración ya lo teníamos, sí. Lo único que hacía falta para producirlos inmediatamente y llevarlos con garantías a los enfermos es la validación clínica. Por eso, se han incorporado inmediatamente al equipo del Hospital de Terrassa i el Consorci Corporació Sanitaria Parc Taulí de Sabadell, así como la Universidad de Bryce en Texas, que ya dispone de un modelo de sistema respiratorio validado.

¿En qué fase de la producción están en estos momentos?

Hemos desarrollado un prototipo y estamos empezando ya la fabricación de las primeras unidades mientras, en paralelo, se está llevado a cabo on-line el proceso de validación técnica, funcional y también clínica a través de la Agencia Española del Medicamento, con quienes mantenemos contacto permanente.

¿Todo se produce con impresión 3D?

No todo es 3D. También hacen falta materiales fungibles y por tanto se tiene que establecer una cadena de producción, que estamos coordinando. Inicialmente iba a fabricar Seat, finalmente lo hará Nissan. Participan todos los actores y cada uno tiene una función diferente, coordinados por Leitat.

Impresionante. Todos aportan, sin saber todavía cuál será la retribución.

Así es. Todos aportamos cosas, horas, conocimiento, disposición. Las empresas también lo hacen. Lo pagará alguien, quizás de alguna forma lo pagaremos todos. También estamos recibiendo donaciones. Ya pasaremos cuentas después. Ahora lo que importa es conseguir producir en serie lo antes posible la cantidad de respiradores que hacen falta para salvar vidas. Los ingenieros y el personal de I+d+i están trabajando día y noche. Ahora, todos hacen lo que pueden y lo ponen a disposición del sistema.

Este será un ventilador de campaña. ¿Qué significa?

Es una máquina que produce presión positiva dentro del pulmón. Funcionará a pleno rendimiento durante 3 o 4 días, gracias a lo cual se facilitará atender a la gran cantidad de nuevos casos urgentes y salvar vidas.

¿Cuántos respiradores fabricarán diariamente?

Inicialmente, entre 50 y 100. Posteriormente, hasta 300. El factor limitante, como dije antes, son los materiales fungibles. Pero una vez el producto esté en la cadena de producción, la fabricación puede ser exponencial.

¿Podrá utilizar este diseño cualquier comunidad, cualquier país, cualquier persona?

Lo hemos desarrollado en abierto, en open code, para que esté a disposición de todos. Este diseño podrá descargarse y el respirador podrá imprimirse en 3D en cualquier lugar, con criterio de proximidad o kilómetro 0. Cada cual podrá hacerlo utilizando los productos y componentes que le sean disponibles o tenga reglamentados. Existen otros proyectos de fabricación de ventiladores con este mismo objetivo, pero que usan técnicas diferentes. Todos pueden ser válidos y aportar soluciones. En nuestro caso, hemos desarrollado un sistema de impresión 3D que tendrá la ventaja de poder ser compartido a distancia con una escalabilidad muy alta, porque será replicable sin moldes.

También han diseñado bifurcadores, para dar oxígeno a dos o más pacientes a la vez...

Sí, así es, es una opción complementaria. Los internistas no son 100% partidarios de los bifurcadores, porque el coronavirus hace una infiltración pulmonar parenquimatosa grave, que es distinta en cada persona. Por ello, las situaciones y necesidades de cada uno de los enfermos no son exactamente iguales. Cada paciente tiene infiltraciones víricas y volúmenes pulmonares diferentes, y unos necesitan presiones y dosificaciones de oxígeno diferentes a los demás.

¿Puede resolverse?

Para solventar este problema, estamos desarrollando soluciones de programación inteligentes, de forma que los respiradores actuarán de forma distinta en los pacientes, incluso si están unidos por un mismo bifurcador. Los centros de asistencia contarán con un stock de respiradores y otro de bifurcadores y, en función de las circunstancias, podrán escoger la combinación más eficaz en cada caso y situación. Soluciones 'smart city' de emergencia…

Sí. El ingenio y el talento se ponen al servicio de las necesidades de las personas, lo que es también impresionante. En estos momentos, estamos testando estas distintas opciones en distintas UCI, para que se pongan lo antes posible al servicio de la comunidad. No existe una solución y ya está. Existen diferentes necesidades de las personas, que debemos satisfacer y ya está.

Donde las nuevas tecnologías son un factor crucial…

Son cruciales tanto las tecnologías como el trabajo del equipo humano. Cuando definimos una solución no descartamos ninguna de las posibles soluciones complementarias que pueden ser necesarias, también los sistemas de respiración que desarrollan otros colectivos. Todos trabajamos en la misma dirección.

A medio y largo plazo ¿qué beneficios sacaremos de esta experiencia?

Cuando esta epidemia esté controlada, nos quedará un poso. Habremos aprendido muchas lecciones. Nunca será lo mismo. Se revelará que el modelo sanitario debe ser diferente multidisciplinar, con un fuerte componente de atención domiciliaria, atención telemática, tecnologías al servicio de retos concretos. El modelo debe ser sustancialmente diferente en el futuro.

¿Emerge un nuevo modelo empresarial y colaborativo, basado en el uso?

Sí, exactamente. Lo que estamos haciendo ahora es imposible de patentar. ¿Qué patentamos? ¿El modelo, el ensamblaje, la producción de piezas? No, no es posible aquí. El proceso es lo interesante. Trabajamos en open source. Hemos descargado el primer diseño de respirador de la Universidad de Bryce, y todo lo que hemos desarrollado está en abierto. Seguro que en esta línea se definirán nuevos modelos de negocio, pero tendremos que trabajar en colaboración. Las patentes ya no son esenciales. Hay una reflexión a fondo que ahora no podemos hacer, porque nos aprieta la urgencia, pero sería una pena no hacerla. Hay que hacerla.

¿Estarán ya entregando respiradores cuando publiquemos esta entrevista?

La fabricación de las piezas ha comenzado. El ensamblaje comenzará en 48 horas, si todo va bien. Ahora debemos entregar estos respiradores trabajando de forma multidisciplinar y que cada uno haga lo que tiene que hacer. Lo conseguiremos.