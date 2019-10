Gonzalo Gortázar (Caixabank), sobre las protestas en Cataluña: "La violencia debe ser erradicada"

"La violencia no ayuda ni favorece a nadie. Debe ser erradicada". Así se ha pronunciado Gonzalo Gortázar sobre los gravísimos altercados registrados en Cataluña durante las últimas semanas.

El consejero delegado de Caixabank no ha respondido si adoptará acciones legales contra quienes han provocado desperfectos en algunas oficinas. "Son costes no significativos", ha señalado Gortázar, quien sí ha indicado que ha notado el impacto del 'procés' en la actividad económica, pero no durante las últimas semanas, sino durante los últimos años.

Tras indicar que no realiza valoraciones políticas en la rueda de prensa para explicar los resultados del tercer trimestre del año en Valencia, Gortázar ha expresado su "máximo respeto a la ley y al diálogo", dejando claro que la violencia no favorece a nadie. "La inestabilidad no ayuda al crecimiento económico", ha comentado el banquero, quien ha dado "gracias a Dios" porque "España y Cataluña siguen creciendo" a pesar de la tormenta política en Cataluña, cuyo impacto sí ha tenido incidencia en "turismo, industria y consumo", según ha señalado.

"A nadie le gusta" este episodio violento. También se ha centrado en la especial incidencia que han sufrido los comercios del centro de Barcelona, mientras espera que no se vuelvan a producir más episodios de este tipo.

Sobre los números presentados este jueves, ha resaltado el "éxito comercial", con un incremento de cuota de mercado y volumen de negocio en un contexto de tipos de interés negativos

Espera un nuevo Gobierno tras el 10-N

Por otro lado, ha señalado que han sufrido desperfectos, "que se han reparado" rápidamente, sin entrar a valorar si denunciaran a los violentos ante los tribunales. "No somos la única empresa que se ha visto afectada, ha destacado el ejecutivo, quien ha reiterado que respetarán todo aquello que entre en "la no violencia", mientras ha puesto en valor su "importante" papel social en Cataluña debido a su peso en el mercado.

Respecto a las elecciones del próximo 10-N, espera que tras estos comicios se forme un Gobierno, descartando un escenario de unas terceras elecciones consecutivas. "No creo que sea un escenario que vuelva a suceder", ha comentado el banquero. "La sociedad lo necesita", ha pedido en referencia a la formación de un nuevo Ejecutivo. "Es importante formar Gobierno" y se ha mostrado confiado en que así sea. "Es una pena que no haya sido tras el 28-A", ha apuntado.

Presión por los tipos negativos de interés

CaixaBank, como el resto de la banca, lidia con un escenario de tipos negativos. Los márgenes de intereses así lo muestran. Aún así, Gortázar espera un crecimiento en los ingresos por comisiones y en seguros, donde no compiten con banca y aseguradoras. "Debemos aspirar a transitar en este mundo de interese negativos con resultados de doble dígito como ya estamos haciendo hasta ahora", ha indicado.

Clientes vinculados, ocho millones

Sobre los números presentados este jueves, Gortázar ha resaltado el "éxito comercial", con un incremento de cuota de mercado y volumen de negocio en un contexto de tipos de interés negativos. En concreto, ha incrementado el volumen de negocio en un 4,4%, con incremento de cuota en los principales mercados, especialmente en ahorro a largo plazo y nóminas, donde ya disponen de 4,1 millones de clientes, con un crecimiento cercano al millón de clientes anual. En total, Caixabank tiene unos ocho millones de clientes vinculados, quienes tienen contratados entre tres o más productos.

El plan estratégico se adelanta y no se revisa

La entidad financiera ha acelerado la consecución del plan estratégico, que culminará un año antes de lo previsto. En este sentido, ya ha abierto 416 oficinas store de las 600 estimadas, mientras que cuenta con 1.081 oficinas en la España rural, tras la salida de los 2.000 empleados. "Seguimos en el buen camino", ha valorado. El plan contempla una cifra de 3.640 oficinas en diciembre de 2020.

La entidad financiera está digiriendo el impacto de los casi 1.000 millones del ERE, mientras oficinas, como en Valencia, han registrado "el mejor septiembre de su historia".

Por ahora, descarta revisar el plan, aunque está acelerándolo para prepararse de cara a 2021. "No íbamos por el camino equivocado", ha considerado tras enumerar la estrategia a seguir, como la inversión en clientes y aumentar la eficiencia, con una rentabilidad del 10,1%, frente al 12% esperado.

La decisión de Europa sobre el IRPH

"Según el abogado general de la UE, se soporta y ayuda la actuación que hemos tenido en CaixaBank y hemos tenido confianza en que esta situación no va a tener un resultado negativo para nosotros", ha considerado Gortázar cuando le han preguntado sobre este problema.

"Si no se produce la sentencia en el sentido que esperamos habrá que analizarla y habrá que ver como interpreta", ha apuntado, para considerar que "tenemos confianza en esta problemática". "El caso base es que no haya impacto" y por tanto no habrá una modificación del plan estratégico por este motivo.

El banco con sede ahora en Valencia lidia con las peticiones de los clientes para cambiar las condiciones de las hipotecas, un negocio a la baja, con una caída del 2,1% debido a la contención de la demanda. "Las familias se están desapalancando", apunta la entidad financiera. La cartera de crédito asciende a 227.876 millones, sin que las hipotecas sean el principal negocio. Ahora, este papel lo desempeña el crédito al consumo, que crece un 11,1%. De esta forma, el volumen global del crédito aumenta un 2,1%, el primer crecimiento entre julio y septiembre que registra la entidad.

Con estas cifras, la entidad financiera también está reduciendo la morosidad "incluso en estas condiciones", ha destacado Gortázar. La ratio se ha reducido al 4,1%, con un volumen de activos dudosos de 9.953 millones, una caída importante.

No más cierres de oficinas

La entidad financiera no prevé nuevos cierres de oficinas, ha comentado Gortázar, quien se ha centrado en los planes para acelerar el plan estratégico y poner en marcha medidas de ahorro de coste y el incremento de los beneficios, para quien "la red que tenemos es la red adecuada y hay 1.081 en comunidades rurales que no vamos a tocar".