La Generalitat amenaza a Renfe con poner los cercanías en manos de FGC, su propio operador

A punto de acabar el contrato firmado entre la Generalitat y Renfe, el Govern ha puesto sobre la mesa dos condiciones "imprescindibles" para renovar el acuerdo con el operador de la red de cercanías en Cataluña. La inversión en coches e infraestructuras y el traspaso directo del dinero del déficit de explotación, unos 270 millones de euros anuales, son las cláusulas que esgrime el Govern para aplazar la firma del nuevo contrato. De no ser aceptadas, ha amenazado el consejero de Territorio, Damià Calvet, el servicio podría pasar a manos del operador público catalán Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Existe, según ha explicado el consejero, una tercera condición que pasa por la "calidad" del servicio que pueda prestar Renfe. Si esta no se adecua a lo que pretende la Generalitat, el Govern quiere tener la potestad de rescindir el contrato. "Queremos una cláusula de calidad", ha explicado Damià Calvet, "que permita, en un momento dado, retirar el servicio a Renfe. Además, nosotros tenemos ya operadores que están a punto".

Calvet, que se ha postulado ya como número uno de la candidatura de JxCat a las próximas elecciones autonómicas, ha asegurado que el objetivo del Govern es contar con "un buen servicio" de cercanías. Algo que ahora no sucede y que el consejero ha achacado a los incumplimientos de lo acordado hace 10 años con Renfe. Sin embargo, ha reconocido que de nada servirían las inversiones que pueda hacer el operador si la red de vías, gestionada por Adif, no se renueva también. "Se habló de una inversión de 4.000 millones de euros", ha recordado Calvet, "y no se ha hecho nada".

Servicio "excelente"

Ante esta situación, desde la Generalitat se amenaza tanto a Renfe como al Estado con no firmar el nuevo contrato. "Queremos prestar un buen servicio de cercanías", ha abundado Calvet en una entrevista en Catalunya Ràdio, "y FGC ya está preparado". Calvet ha calificado el operador de la Generalitat como "una gran empresa pública" y ha asegurado que está llevando a cabo un "servicio excelente" en las tres líneas que opera en la actualidad.

Así las cosas, Calvet ha rechazado la posibilidad de firmar en estos momentos el nuevo contrato con Renfe y ha asegurado que será uno de los temas a tratar en la comisión bilateral entre Cataluña y el Estado. El objetivo es arrancar al Gobierno de Sánchez un nuevo compromiso de inversiones y, sobre todo, de gestión de los 270 millones de euros anuales correspondientes al déficit de explotación.