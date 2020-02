Foment del Treball cuestiona la "idoneidad" de los presupuestos que aprobarán JxCat y ERC antes de las elecciones

La patronal mayoritaria en Cataluña, Foment del Treball, ha cuestionado la "idoneidad" de los presupuestos elaborados por JxCat y ERC en la Generalitat y que han iniciado su tramitación parlamentaria esta semana. Foment, presidido por Josep Sánchez Llibre, ha recordado que las cuentas públicas catalanas han de contar con "un gobierno que las aplique" y con "la validación de la mayoría parlamentaria". Dado que el presidente Quim Torra ha anunciado que convocará elecciones tras la aprobación de los presupuestos, desde Foment se tiene en cuenta que esos comicios, cuya fecha se desconoce, "dibujarán un nuevo arco parlamentario".

Foment del Treball ha recordado en una nota de prensa que llevan tiempo reclamando la aprobación de los presupuestos de la Generalitat. Pero, en la actual situación, con el Govern de JxCat y ERC roto y la legislatura agotada, los empresarios creen que "es aún más necesario" que los presupuestos sean el resultado de "un gobierno y de una mayoría parlamentaria que tengan el propósito de sacar adelante sus políticas, sin hipotecas" de otros ejecutivos. La patronal presidida por Sánchez Llibre, finalmente, ha subrayado que "la referencia por excelencia de cualquier gobierno es la Ley de Presupuestos, que define las políticas a desarrollar y la priorización".

Anem x Feina pide que se "protejan"

A la nota de Foment del Treball ha respondido la patronal independentista de nueva creación Anem per Feina, que, también a través de un comunicado, ha indicado que para este grupo de empresarios es "imprescindible" que "se protejan los presupuestos, a pesar de la crisis de gobierno". La patronal separatista ha recordado que la Generalitat lleva tres años funcionando con presupuestos prorrogrados y, si no se aprobaran las cuentas de 2020, la situación podría perjudicar "gravemente" al "tejido empresarial catalán".

Desde Anem per Feina han indicado que "no es una buena noticia" el anuncio de convocatoria de elecciones realizado por el presidente Quim Torra esta semana. Pero creen que sería aún peor que no pudieran aprobarse los presupuestos antes de esos comicios. Y han recordado que "entidades, empresas y proyectos sociales" dependen de la aprobación de estas cuentas. Por ello han considerado que una nueva prórroga "sería muy perjudicial".

Por estos motivos, la patronal independentista ha hecho un llamamiento a todos los partidos políticos para que "sean capaces de superar las diferencias" y aprueben unos presupuestos "adaptados a la realidad económica actual y no a la de hace tres años".