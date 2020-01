Élite Taxi amenaza con movilizaciones durante el Mobile

Élite Taxi, la asociación de taxistas más representativa del área metropolitana de Barcelona, ha amenazado con movilizaciones "con el punto de mira" en la nueva edición del Mobile World Congress (MWC), que se celebrará del 24 al 27 de febrero en Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, según ha informado en un comunicado este jueves.La entidad ha alertado de que no se están cumpliendo las normas aprobadas por la Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para regular la actividad de taxis y vehículos de alquiler con conductor (VTC) y quiere "proponer medidas de presión" para que se respeten.

Tito Álvarez regresa a la primera línea sindical

El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, que regresa a la primera línea sindical con nuevas amenazas para paralizar el MWC, ha defendido que los taxistas han sido "muy pacientes" con la Generalitat y el AMB por la buena voluntad que han mostrado, pero que las normas que impulsaron para los VTC no se están aplicando.

Es por ello que ha llamado a todas las asociaciones y radioemisoras de taxis barcelonesas a reunirse el viernes para consensuar "una batería de medidas que irán de menos a más hasta llegar al MWC".

Álvarez, ha remarcado que el sector del taxi no va a permitir que "no se apliquen en las calles porque la ley es para todos igual". "No nos queda más remedio que tomar medidas para que se pongan los medios suficientes y se faciliten las herramientas necesarias para su cumplimiento", ha agregado. "

Falta de inspecciones

La asociación pide asegurar que los VTC lleven de manera visible el precio en su interior e identifiquen sus días de descanso, e impedir la geolocalización de Cabify, y ha criticado la falta de inspectores en el AMB para controlar la actividad de estos vehículos y la poca revisión en el Aeropuerto de Barcelona y las zonas urbanas.

Las movilizaciones que quiere impulsar Élite Taxi para el MWC de este año pueden llegar después de la huelga de taxistas en enero de 2019, que fue desconvocada gracias al decreto ley aprobado por el Govern que fija una precontratación mínima de 15 minutos para los VTC, entre otras medidas.