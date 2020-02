Ciudadanos pide que se cree de forma inmediata una comisión para definir el futuro del 22@

Las sombras que se ciernen sobre el futuro del 22@, el distrito tecnológico de Barcelona, debido a la pasividad, al silencio y a los globos sonda lanzados por el equipo de gobierno de la alcaldesa Ada Colau, (Barcelona en Comú), y el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni (PSC). Este inexplicable impasse ha forzado al Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona a tomar cartas en el asunto. Así, la formación naranja exige “que se ponga en marcha de manera inmediata una comisión integrada por todos los grupos municipales que tenga como objetivo impulsar un pacto institucional, político y ciudadano” que defina el destino del 22@, como ha explicado a El Liberal el concejal de Cs, Celestino Corbacho.

“No se puede continuar con la actual parálisis ni que se siga generando incertidumbre e inseguridad jurídica en los sectores económicos de la ciudad” ha advertido Corbacho. Por eso, desde Ciudadanos se pretende que el gobierno municipal deje de marear la perdiz y se ponga manos a la obra: “Hay que poner ya sobre la mesa un plan urbanístico para el distrito para que se discuta entre todos y para que los diferentes partidos políticos puedan hacer aportaciones sobre el mismo. Hay que lograr un gran consenso de ciudad que garantice el futuro y la viabilidad del 22@”, ha remarcado el concejal de Cs.

El primer paso que va a dar Ciudadanos en esta dirección será la presentación de una proposición en este sentido para que sea debatida en la próxima comisión de plenario de Urbanismo (prevista para la semana que viene). En esta propuesta, se instará al equipo de Colau, Collboni, y de la segunda teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz (BeC) a presentar ante la propia comisión “un plan concreto para el 22@, sea de las características que sea, pero que sirva para abrir un debate político sobre esta cuestión”, ha precisado Celestino Corbacho.

No se puede esperar más tiempo para abrir el debate

El concejal de Ciudadanos considera que “no se puede esperar más tiempo” para abrir el melón del debate sobre el distrito tecnológico porque “si no se hace ya, se van a dejar escapar muchas oportunidades”. El edil de la formación naranja subraya que a día de hoy “se desconoce” si Colau continúa con su propósito de aumentar la reserva de suelo residencial del distrito del 10% al 30% (para que sea “más inclusivo”), o si ahora defiende otro modelo distinto. “El problema de fondo es que no se aprueba ni se plantea ningún proyecto, ninguna reforma concreta del Plan General Metropolitano (PGM), y por lo tanto, no se avanza en ninguna dirección”, con los riesgos que eso entraña, ha advertido Corbacho.

Razón no le falta al exalcalde de L’Hospitalet. El gobierno municipal hizo público en octubre de 2018 un plan consensuado con el tejido asociativo y los principales actores sociales del 22@ en el que se planteaba un restyling del 22@, una especie de “reformulación” de su planeamiento urbanismo original para que se convirtiera en un barrio más residencial. Pero el equipo de Colau optó a última hora del anterior mandato por no someter el proyecto al análisis y el posicionamiento del resto de grupos municipales (en un plenario o en una comisión de Urbanismo), cerrando en falso el debate, seguramente por falta de los apoyos suficientes para hacerlo prosperar.

Pese a la retirada de la propuesta, el Grupo Municipal del PSC presentó en noviembre una propuesta que fue aprobada por el plenario municipal en la que se instaba a Colau a crear una comisión permanente para el 22@. “Pero esa comisión tampoco se ha puesto en marcha ni se tienen noticias de ella”, ha insistido Corbacho. El propio concejal de Cs preguntó el pasado mes de octubre a Janet Sanz en comisión de Urbanismo si el gobierno municipal tenía la intención de desarrollar el plan pactado con las entidades “y Sanz dijo que sí”, ha recordado el edil de Cs. Desde entonces el gobierno municipal ha dado la callada por única respuesta.

No es el momento de hablar de suspensión de licencias

Celestino Corbacho ha insistido en que es de vital importancia que la comisión de Urbanismo fuerce al gobierno de Colau y Collboni a coger el toro del desarrollo del 22@ por los cuernos y a disipar cualquier tipo de dudas, como las que están echando para atrás a los inversores y al sector inmobiliario “Se está hablando de suspender ya las licencias de obras en el distrito, pero eso solo tiene sentido si se está a punto de presentar el plan, Pero no ahora, cuando no hay nada escrito y no se ha acordado el nuevo planeamiento”.

Y es que lanzar anuncios tan temerarios como este antes incluso de que se abra la discusión política sobre el distrito tecnológico puede tener un desenlace nada halagüeño. “Hay muchos sectores económicos que están muy preocupados, que no lo ven claro” ha reconocido Corbacho. Por todo ello es extremadamente necesario que cuanto antes Colau “presente una propuesta que clarifique si el 22@ se deja como está, o si se modifica el PGM. Y si al final se opta por modificar el PGM, que se especifique qué cambios son necesarios y en qué situación administrativa queda el ámbito de actuación” ha incidido el edil de Cs.

“Estamos hablando de una operación urbanística a 15 años vista y no se puede dejar al azar ni se puede mantener la actual incertidumbre ni la actual parálisis” ha subrayado Celestino Corbacho.

Intervención urgentes en calles, solares y aceras

La propuesta que el Grupo Municipal de Ciudadanos elevará a la comisión de Urbanismo también insta a Colau a “que se intervenga de forma urgente” en el acondicionamiento de las aceras del distrito tecnológico “que actualmente se encuentran en mal estado” y que también se actúe para dignificar “solares vacíos y pendientes de desarrollo urbanístico que se encuentran en pésimas condiciones”, y que se abran nuevos tramos de calles, ha agregado Corbacho. La intervención a pequeña escala es más acuciante en los puntos negros detectados en el sector norte del barrio, ubicado entre la Diagonal y la Gran Via, que es la zona con mayores carencias.

La formación naranja considera imprescindible que se acometan estas obras de mejora “para que se garantice una movilidad más segura y adaptada en todo el ámbito” y, como no, para que se ponga coto a la “actual sensación de inseguridad”, ha apostillado el concejal de Cs.