La Cámara de Comercio de Barcelona pregunta a sus asociados si apoyarían la independencia unilateral

La Cámara de Comercio de Barcelona, entidad presidida en la actualidad por el independentista Joan Canadell, con el apoyo de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), ha remitido a sus socios un cuestionario en el que intenta valorar la posición de estos con respecto a la independencia de Cataluña. Entre las preguntas que Canadell y su equipo han enviado a los miembros de la entidad se encuentra la de si la Cámara debería apoyar la "vía unilateral" para la independencia. Apoyo que se daría en el caso de que, en las próximas elecciones autonómicas, los partidos independentistas superaran el 50% de los votos y "el Estado no permita un referéndum de independencia".

Tres son las posibles respuestas que pueden escoger los destinatarios de la encuesta: "sí, no queda más opción"; "no, hay que seguir buscando vías no unilaterales" o "la Cámara no se ha de posicionar políticamente sobre un aspecto como este".

En el mismo cuestionario, la entidad presidida por Canadell, pregunta si los asociados creen que la Cámara debe "plantear a organismos internacionales" que la solución al "conflicto catalán que permita la vuelta a la estabilidad política y económica" debe basarse en el concepto "dos modelos, dos estados". A esta pregunta, los socios pueden responder "sí, me parece conveniente"; "no creo que sea positivo" y "la Cámara no ha de hacer este tipo de planteamientos".

Nulidad del juicio

Bajo el epígrafe, "una negociación no se puede hacer con la represión sobre la mesa", la Cámara pregunta, por otro lado, si sus asociados apoyarían que reclame "la nulidad del proceso contra los presos independentistas". En este caso, son cuatro las respuestas posibles: "sí, hay que pedir la nulidad del juicio del procés"; "no, creo que hay que pedir la amnistía"; "no, la Cámara debe acatar la sentencia" o "la Cámara no ha de manifestarse en esta cuestión".

En otra de las preguntas, la Cámara plantea la conveniencia o no de celebrar un referéndum de independencia. En el epígrafe de la misma, se indica que es necesario concretar fechas con el Gobierno de Pedro Sánchez y "llegar a un acuerdo que permita a la sociedad catalana decidir su futuro". Y se cuestiona a los asociados si sería "positivo" para la economía y el tejido empresarial catalanes que el acuerdo entre los gobiernos central y autonómico "incluya un referéndum de autodeterminación". A esta pregunta, solo se puede responder sí o no.

La Cámara, finalmente, quiere conocer la opinión de sus socios sobre el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos y si esta entidad debe o no apoyarlo. En este caso, se ofrecen tres posibles respuestas: "sí, la Cámara ha de dar apoyo mientras dure esta legislatura"; "no, la Cámara no ha de apoyar porque no creo que sea bueno para mi empresa" o "no, la Cámara no ha de apoyar porque no hemos de colaborar con el Gobierno español".