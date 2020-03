Boyd Cohen: “Si se pone la economía delante de las personas, el Covid-19 provocará una guerra civil en Estados Unidos”

Boyd Cohen es un estratega urbano enfocado en las áreas de innovación, emprendeduría, smart cities y movilidad. Ha publicado 3 libros (Climate Capitalism, 2011; The Emergence of the Urban Entrepreneur, 2016; Post-capitalist Entrepreneurship, 2017). En 2017, cofundó Iomob (iomob.net) una startup para transformar el sector de la movilidad proveyendo un protocolo abierto para una movilidad descentralizada como servicio (MaaS). Acaba de liderar la presentación en consorcio de una propuesta al programa H2020 para incorporar la distancia social en la movilidad, frente al Covid-19. Hablamos con Boyd por Skype de las circunstancias actuales y un posible cambio de modelo económico, desde su domicilio en Barcelona.

¿A qué se refiere con el nuevo capitalismo?

Soy estadounidense y siempre he vivido en el mundo de la emprendeduría. Durante toda mi vida, he sido testigo de cuánto se creía en el capitalismo. Mi primer libro en 2011 se llamaba Climate Capitalism, es decir, el capitalismo climático. Allí hablábamos de cómo cambiar el discurso público para entender que invertir en soluciones bajas en carbono no es un “gasto”, sino que pueden mejorar la economía.

¿Cómo funcionó esta propuesta en Estados Unidos?

Se lo explicaré así: poco después, publiqué el libro The Emergence of Urban Entrepreneur, y después un tercero, Post-Capitalism Entrepreneurship. Es decir, en mi primer libro todavía era bastante fiel al capitalismo, pero en el tercero ya abandoné el concepto puro de capitalismo y empecé a pensar en otro modelo de colaboración e innovación, más equitativo. Ahí se plantean los diferentes modelos de emprendimiento colaborativo que están funcionando en el mundo.

¿Por ejemplo?

Por ejemplo, organizaciones del tipo comunas. O bien modelos orientados a beneficios incorporando los BCorps, que equilibran beneficios y propósito. De esta forma se comprometen a resultados sociales y medioambientales que son obligatorios. Quienes invierten en esas empresas no pueden forzar a los emprendedores a abandonar esos principios, porque las empresas ya están constituidas con esos fines.

¿Cómo se hace?

Con BCorp, se incorpora un proceso de monitorización anual, y si no cumplen los diversos aspectos que se miden sobre sostenibilidad, etc. se produce una pérdida de puntos en la evaluación de la empresa.

¿Qué otros modelos se analizan en su libro?

El cooperativismo, que en Cataluña ha tenido mucha incidencia. A través de las nuevas tecnologías, ahora pueden escalarse rápidamente a una masa crítica de personas. Las cripto monedas o las monedas sociales, que muchas ciudades están implementando para promover la economía local, para evitar que todo esté producido y exportado desde China. El Blockchain y cómo será posible, en un futuro muy cercano, llevar a cabo proyectos “distributed autonomous organization” (DAO), donde nadie es dueño.

¿Cómo funcionan los DAO?

A través de software de código abierto. Pero en vez de usar el software únicamente como una herramienta para facilitar un trabajo, hace posible que funcionen a mercados completos sin necesidad de propietarios. Permite intercambios de compras, ventas y servicios sin que haya una empresa intermediaria obteniendo un porcentaje en cada transacción.

Si Trump cede a los intereses económicos y no ordena la reclusión de las personas, hay estudios que dicen que en EEUU habrá un millón de muertos

¿El diseño del software es gratuito?

Si, normalmente hay una empresa o grupo de personas que deciden comprometerse al primer desarrollo y lo hacen en código abierto, para que el mundo pueda seguir mejorando la plataforma. Uno de los ejemplos más conocidos es Open Bazaar para Windows, Macintosh y Linux. Un equipo lo desarrolló en código abierto, y una vez implementado recibieron el interés de un inversionista.

¿Qué le dijeron?

Le dijeron, no tenemos una entidad y no podemos recibir dinero. El inversionista constituyó una empresa que se llamaba OB1, Open Bazaar 1, para desarrollar soluciones sobre la plataforma y monetizar servicios añadidos. Por ejemplo, seguros para el transporte de productos, etc. Pero los usuarios no están obligados a contratar esos servicios. Como es open source, otros proveedores pueden también ofrecer servicios complementarios.

¿Es la misma idea de los 'freemium'?

Sí, es parecido. La diferencia es que, si tú eres la empresa que desarrolla una plataforma Freemium, tú tienes la exclusiva para desarrollar la parte Premium de pago dentro de la plataforma. Pero en el modelo DAO, cualquiera puede ofrecer servicios y el usuario decide siempre cuál es la mejor experiencia y por tanto a quién contrata.

El Reino Unido tiene una versión del capitalismo más moderada. Estados Unidos tiene la versión más extrema

¿Por ejemplo, el proyecto colaborativo del respirador en 3D, que estamos viendo en Barcelona?

Si, es un desafío a nuestra percepción de capitalismo. Si Trump cede a los intereses económicos y no ordena la reclusión de las personas, hay estudios que dicen que en EEUU habrá un millón de muertos. Algunos dirigentes están evaluando, aunque no lo digan en voz alta, hasta cuando es posible dejar operar la economía sin salvar la vida de los más vulnerables. Pero en una sociedad tan fragmentada y desigual donde ni siquiera el seguro médico está garantizado, donde hay quien tiene mucho y muchos que no tienen nada... Yo creo que el Covid-19 será el fin del capitalismo neoliberal. Y que, si pone la economía por delante de las personas, vamos a ver una guerra civil en Estados Unidos.

Estas son palabras mayores…

No sé si una guerra civil con armas, pero es posible, porque el 50% de las armas del mundo están en Estados Unidos. Tengo familia allí que nunca han tenido armas y ahora han comprado, porque están preocupados. Imaginemos que no hay cuarentena y la gente tiene que ir a trabajar. ¿Qué veremos? Pues que se disparan los contagios. Y si la gente sin seguro médico ni acceso a servicios de salud, que son unos 60 millones de personas, quedasen fuera del tratamiento, veríamos gente desesperada armada, que lucharía por salvar a sus hijos o a sus padres. Esta crisis evidenciará los fallos del capitalismo de Estados Unidos, que creo que no va a aguantar lo que está por venir.

No todos los neoliberales son ciegos. En el Reino Unido le han dado la vuelta.

Si, cierto. Pero el Reino Unido tiene una versión del capitalismo más moderada. Estados Unidos tiene la versión más extrema.

China ha quedado bien posicionada después de la crisis y creo que tienen muchas opciones de sacar la primera vacuna efectiva

Allí como poco le llamarán comunista…

Cierto. A pesar de que tengo un doctorado en negocios y tengo una start-up con la que levantamos capital (ríe). Y esa que ha dicho es allí una palabrota fuerte…

¿Cómo queda China después del Covid-19?

China ha quedado bien posicionada después de la crisis y creo que tienen muchas opciones de sacar la primera vacuna efectiva y venderla a todo el mundo, porque han sido los primeros en solventar el problema.

Su nuevo proyecto Iomob ofrece Mobilidad como Servicio intermodal y ahora va a incluir la distancia social en el transporte público. Háblenos de ésto

Es una App que ofrecemos a entidades gubernamentales y empresas como Renfe para permitir viajes intermodales en las ciudades usando transporte público y micromovilidad. Cuando surgió el Covid-19 se me ocurrió. Con Renfe as a Service, actualmente en fase piloto, un usuario que, en el plazo de, por ejemplo, una semana tenga que ir de Barcelona a Madrid puede bloquear un viaje Barcelona-Madrid y después un taxi, Cabify o cualquier otro servicio de micromovilidad, como bicicleta o patinete eléctrico compartido hasta su destino. Todo ello en una sola App integrada, que permite desbloquear cada servicio. Ahora, añadiremos información para moverse en ciudades en situación de crisis, como las rutas con menor riesgo de contagio, que conoceremos a través de la aportación colaborativa de los usuarios.

¿En qué cambiará la movilidad del mundo post Covid-19?

Existe el riesgo de que la gente con recursos disminuya el uso del transporte público. Creo que la transformación digital será aún más importante en el futuro. Se generalizará la compra de billetes a través de dispositivos móviles, para no tener que interactuar con máquinas y personas; tendremos mejores datos en tiempo real con información "puntos calientes" para casos infectados o datos en tiempo real sobre los niveles de ocupación del transporte público que cumplen con los requisitos de distancia social. Crecerá la micromovilidad compartida, porque aporta distancia social y de control personal, que deberá conseguir que las personas se sientan seguras de que no van a contagiarse del usuario anterior (tal vez aerosoles desinfectantes incrustados, etc.)