Barcelona Oberta reclama "información veraz" y no generar alarmismo sobre la epidemia del coronavirus

El alarmismo generado en torno a la amenaza del coronavirus puede tener "consecuencias desastrosas" para la economía. Así lo considera la directora de Barcelona Oberta, Nuria Paricio, quien reclama a las administraciones "información veraz" sobre la epidemia para hacer frente a la situación. No cree Paricio que, realmente, se esté ocultando información a los ciudadanos sobre el nuevo virus pero sí que echa en falta una política de comunicación más contundente a la hora de frenar el miedo.

Y es que ese miedo puede generar problemas en sectores como el turístico, que, en el caso de Barcelona, ha sufrido un fuerte golpe con la cancelación del Mobile World Congress. Sin embargo, a este hecho se ha dado una respuesta rápida con la organización de otros eventos que han permitido hacer frente, aunque solo sea en parte, a las consecuencias de la suspensión del congreso de telecomunicaciones más importante del mundo. "Tanto el sector público como el privado estamos actuando", explica la directora de Barcelona Oberta, "y hay ferias como la de Retail Brand que no está previsto que se cancelen". Pero tiene claro que el miedo puede afectar seriamente "al turismo, a la movilidad de las personas y a los suministros". De ahí que crea que las administraciones deben ayudar a "poner cordura".

Política, economía y virus

Paricio también considera que, en la cancelación del Mobile, han pesado otros factores que nada tenían que ver con el coronavirus. Algo que, en su opinión, puede suceder con otros eventos, dado que "alrededor del coronavirus hay cuestiones económicas y políticas que nos pueden estallar en la cara".

Barcelona, según la entidad, no se está viendo especialmente afectada en estos momentos por la amenaza del coronavirus, a pesar de la cancelación del Mobile. "Hay una bajada del turismo, pero es normal porque estamos en temporada baja", explica Paricio, "además, es cierto que hay también una bajada de visitantes chinos, pero no podemos olvidar que no son el mercado turístico principal de Barcelona, aunque en los últimos años haya ido subiendo".

De cara a la Semana Santa, Barcelona Oberta mantiene sus previsiones, a pesar de todo. La ciudad, según recuerda la directora de la entidad, ya se ha visto especialmente afectada por cuestiones como el procés o las huelgas del transporte público y, sin embargo, sigue recibiendo cada año a millones de visitantes. "Tal vez no sea el tipo de visitante que nos gustaría", concluye, "pero, bajo la nueva dirección de Marián Muro, Turisme de Barcelona se planteará un nuevo tipo de promoción de la ciudad para captar otro tipo de turistas".