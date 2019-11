Así se convertirá el Port de Barcelona en ‘smart’ (inteligente)

Smart Ports. Piers of the future es un espacio expositivo de 150 m2, organizado por el Port de Barcelona, donde se darán a conocer las soluciones más innovadoras para alcanzar los retos fijados en los ámbitos de sostenibilidad ambiental, social y económica portuarias, según Mercè Conesa, presidenta del Port de Barcelona. En Smart Ports. Piers of the Future, seis puertos de alcance internacional -Barcelona, Amberes, Hamburgo, Los Ángeles, Montreal y Róterdam- darán a conocer los proyectos que están desarrollando en torno a la innovación y la transformación digital.

Reducir a la mitad las emisiones

Uno de los principales objetivos de la estrategia en innovación del Port de Barcelona es minimizar el impacto de la actividad portuaria en su entorno, impulsando actuaciones que reducen las emisiones de la misma. Como la electrificación de los muelles, proyecto que se mostrará en el Smart Ports.Piers of the Future, bajo el nombre de Power to Ship. La actuación, valorada en más de 60 millones de euros, permitirá reducir un 51% las emisiones de óxido de nitrógeno (mezcla de gases compuestos de nitrógeno y oxígeno) y un 25% las de partículas en suspensión de cara al año 2030. “Con este proyecto, también nos dotaremos de una red eléctrica inteligente, capaz de optimizar la generación de energía y su consumo”, ha añadido Conesa.

El Port de Barcelona también pondrá en marcha los siguientes proyectos: la aplicación Container Tracking Aplication (CTA) que permitirá conocer, en todo momento, donde se halla un contenedor que pasa por el puerto, a partir de su número y escala del barco; las Virtual Gates, aplicación con la que supervisa todo lo que sucede en los accesos de las terminales de contenedores, permitiendo realizar previsiones minuciosas a 24-48 horas y haciendo más eficiente toda la cadena logística y la solución Smart Maritime Traffic Management, desarrollada por el departamento de operaciones marítimas para optimizar el tráfico del Port de Barcelona, mejorando la seguridad y la sostenibilidad gracias a una cuidadosa información de los barcos, de su situación y de las actuaciones de los diferentes servicios portuarios. Y es que la puesta en marcha de la transición energética hacia el uso de energías alternativas, la digitalización y la innovación abierta son los tres pilares sobre los que se apoya la estrategia del Port de Barcelona para ser smart.