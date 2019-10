Durante la rueda de prensa que ha dado el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch esta tardeha asegurado que el presidente Quim Torra "es una persona pacifica, interormente".

"Me consta que el presidente Torra ha condenado por activa y por pasiva la violencia. El presidente es una persona pacifica, interiormente. Por tanto no tiene ningún otro camino que condenar la violencia, per porque lo cree".