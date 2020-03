Todos los autónomos podrán cobrar el paro y dejar de pagar la Seguridad Social mientras dure la crisis

Hace unos días, Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), instaba a que se suspendiera la cuota de autónomos durante, como mínimo, los dos próximos meses y facilitar la prestación de desempleo para todos aquellos emprendedores que se acojan al cese de actividad por caída de la actividad económica. El presidente de ATA aseguraba que las pérdidas previstas para los trabajadores por cuenta propia oscilarían entre los 16.000 y 18.000 millones de euros en todo el país a lo largo de ese periodo.

Según el portavoz de ATA, las medidas económicas anunciadas el pasado martes por el Consejo de Ministros facilitaban la prestación de paro que ya cotizan los autónomos, pero no suspendían las cuotas mensuales en un momento en el que el colectivo no ingresa prácticamente nada. Se anunciaba una prestación por cese de actividad que dejaba fuera a 1,6 millones de autónomos que no podrían acceder a la misma y seguirían pagando las cuotas correspondientes. Para acceder a la ayuda por cese de actividad, el autónomo debía causar baja en Hacienda y la Seguridad Social, viéndose obligado antes a desprenderse de su plantilla en caso de tener empleados.

Otra de las condiciones para solicitar la prestación por cese de actividad era haber cubierto el período mínimo de cotización en los 48 meses anteriores al cese y, de manera continuada, en los 12 meses justamente anteriores al cese como mínimo. Las medidas del Gobierno para autónomos tampoco satisfacían a algunas de las principales patronales como Foment del Treball y PIMEC, tal y como ha publicado El Liberal.cat.

Nuevas medidas para autónomos

El Ejecutivo ha rectificado y aprobado nuevas medidas extraordinarias más favorables para todos los autónomos, el 18% de los ocupados del país, tal y como ha anunciado Amor en su cuenta de Twitter. Finalmente, todos los autónomos podrán cobrar una ayuda de 700 euros y dejarán de pagar las cuotas mensuales a la Seguridad Social, durante el tiempo que dure el Estado de alarma. Los trabajadores por cuenta propia seguirán cotizando a través de una entidad gestora que se hará cargo de las cuotas a lo largo de la crisis.