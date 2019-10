El 'agitprop' independentista para sembrar el caos tras la sentencia

El agitprop está preparado para dar su respuesta a la sentencia del juicio del 'procés'. Desde marchas largas, con al menos tres días de colapso en las carreteras, hasta una huelga indeterminada en el tiempo. Se especula de al menos tres días de paro en toda Cataluña, con la previsión de llegar al millón de trabajadores que tendrá secuestrada Cataluña, siempre y cuando no actúen las fuerzas del orden.

El independentismo lleva desde el pasado mes de febrero consensuando una postura común para tratar de mantener viva la llama de su principal objetivo: la ruptura con el resto de España. Entre los grupos políticos con representación en el Parlament, como JxCat, ERC y la CUP, tan solo hay encontronazo por el boicot y la paralización de la economía catalana. Los republicanos liderados por Oriol Junqueras y representados por Sergi Sabrià realizan llamadas a la moderación, con una respuesta contundente, pero solo a través de movilizaciones, desentendiéndose de la huelga, pese a las amenazas del pasado. "Si hemos sacado a dos millones de personas a la calle… ¿quién dice que no podríamos parar la economía catalana durante una semana?", decía el propio Junqueras en 2013.

Toni Comín, exconsejero de Sanidad de la Generalitat de Cataluña, ha defendido esta misma semana esta posibilidad con el objetivo de "buscar el desgaste económico del Estado". "Un paro largo puede tener riesgos materiales, pero la gente tiene derecho a no cooperar con el enemigo", ha sido su reflexión sobre la idea de una huelga indefinida, con el riesgo que supone para los trabajadores al tratarse de una huelga política y no económica.

La pretensión nacionalista es tratar de envenenar el ambiente, crear un caldo de cultivo para movilizar a los suyos, frustrados y hartos de los mensajes reiterativos, pero vacíos. En los últimos meses, el núcleo duro del separatismo, el ala más radical liderada por Carles Puigdemont desde Bruselas y ejecutada por Quim Torra en la Generalitat, se ha exigido caldear la calle. Los métodos utilizados son supuestas vulneraciones de los derechos humanos y en defensa de la libertad de expresión y opinión ante la "represión", sin que medie los verdaderos motivos por los cuales los siete de Lledoners están en prisión. También se han sumado los apoyos en las últimas semanas a los siete CDR detenidos por cometer presuntamente delitos relacionados con el terrorismo.

TV3, seguimiento y seguidismo visceral

Pese a los graves delitos que pesan sobre ellos, y con la presunción de inocencia encima de la mesa, los diputados separatistas aplaudieron a los CDR como si de héroes se tratara. Fuera de las puertas de la Cámara catalana, TV3 se ha encargado de mantener este mantra con entrevistas a familiares, como al tío de Jordi Ros esta misma

"Los siete independentistas detenidos el lunes han pasado su primera noche en la cárcel de Soto del real, donde ingresaron ayer de forma provisional y sin fianza, acusados de terrorismo". "Los detenidos preparaban gran una acción mediática con un artefacto en el Parlament para provocar un desalojo masivo", señalaba en un informativo. Una forma de blanquear la tenencia de explosivos, argumentario seguido por miles de independentistas al afirmar que tan solo tenían petardos para las fiestas de los pueblos.

Se le presenta como "economista" primero y después con el parentesco que le une a su sobrino. En 18 minutos de entrevista, indica que está "aislado" y puede salir tres horas al día al patio de la cárcel, sin poder tener contacto con otros presos, motivo por el que no puede realizar actividades ni "asistir a misa". Desde la sala ve "las montañas del horizonte y el patio de la cárcel". El relato del tío presenta a su sobrino como una víctima, que fue trasladada encapuchada y que estuvo tres días sin dormir, y que estuvieron 20 horas sin comer durante el registro. El abogado es de Alerta Solidaria, Luis María Anglada.

Según señala el presentador, la intención del "cabecilla" de los CDR era "hacer ruido". "Es un montaje", ha afirmado el tío. "Conozco a Jordi y puedo garantizar que no tenía ni goma 2 ni armas", pero el presentador insiste: "Cómo es Jordi Ros". "Una persona normal, está dedicado a la serigrafía e incluso había realizado las tarjetas a Jordi Pujol hace quince años". TV3 se centra en las filtraciones del secreto de sumario, entre las que estarían las vinculadas a Torra, Puigdemont y sus familiares. También ha seguido en directo ruedas de prensa de familiares de los CDR.

El colaborador de TV3 Jair Domínguez ha anunciado que en Cataluña "habrá muertos, porque la república no se construye con lacitos y manifiestos". Lo hizo con el siguiente mensaje: "Habrá muertos. Habrá muertos y será terrible porque, en el fondo, no nos gusta la violencia. Pero nos han llevado al límite y ahora por fin sabemos que la república no se construye con lacitos y manifiestos, sino con sangre y fuego".

"Piolines", "farloperos" y "locos", entre las descalificaciones de colaboradores de TV3

En los últimos días ha especulado con la posibilidad de poder "bloquear" Cataluña si se adhieren 100.000 manifestantes. "No me refiero a cortar carreteras un par de horas hasta que nos vengan a sacar los piolines. Esto ya lo hemos hecho todos y no sirve para nada", ha indicado. "No hacen falta más", ha señalado, pero deberían estar "dispuestas a tomar las calles una semana, dos, las que sean necesarias", con la intención de ocupar instituciones y cortes de vías prolongados.

"¿Qué pensáis que pueden hacer 5000 piolines contra 100.000 locos dispuestos a todo? ¿Disparar? ¿Atropellarlos con un tanque? Siempre existe la posibilidad", ha escrito. "Los farloperos son imprevisibles", ha descalificado. "Pero la firmeza moral siempre se acaba imponiendo a la locura", ha concluido.

Otra de las estrellas de TV3, Toni Soler, expresaba en enero de 2018 su deseo de que "un trailer atropelle sucesivamente a todos los miembros del Supremo" por procesar a los golpistas de la Generalitat.

El ex director de la Fundación CATDem que se dedicaba a cobrar comisiones ilegales del 3%, Agustí Colomines, ha advertido en TV3 de que "sin muertos, la independencia tardará más" en llegar. Y el propio presidente Quim Torra ha defendido reiteradamente la "vía eslovena", que supuso una guerra con 60 muertos y varios centenares de heridos.

Rahola, de pedir callar a la Guardia Civil a poner el transistor tras la sentencia

Pilar Rahola se ha convertido en uno de los altavoces autorizados por los propios CDR. Hace apenas dos semanas pedía a los independentistas tener a mano "un transistor a pilas, de los de toda la vida" y coger una silla plegable para las próximas manifestaciones. Esta misma semana, en otro artículo publicado, pedía callarse a la Guardia Civil.

"El silencio político no es una formalidad, ni un simple atributo del uniforme, es una exigencia de la democracia, sin la cual no se puede llevar el uniforme", ha escrito en relación a las palabras del director de la Guardia Civil, cuyo único delito fue el defender la legalidad vigente y las actuaciones de los miembros de la Benemérita.

La veterana periodista ha asegurado que el tsunami democrático, la nueva plataforma que aglutina la reacción separatista a la sentencia, ni tiene portavoces ni caras visibles, pese a estar perfectamente coordinados en numerosos grupos de CDR, Anonymous Cataluña y Arran, junto a sindicatos de Estudiantes afines al separatismo, entre otros numerosos perfiles de redes sociales "consideras seguras", es decir, fuera de Facebook, Twitter o Whatsapp.

Estos grupos se han preocupado en apelar individualmente a los independentistas a la hora de coordinar la respuesta. "Eres tú", apuntan numerosas publicaciones. "La desobediencia tendrá éxito o no tendrá dependiendo de la reacción de la gente", había llegado a decir Rahola.

"Quizás a algunos los conocemos y no lo sabemos", ha considerado la periodista durante una intervención en TV3. "Cuando salga la sentencia, movilización inmediata. Tú eres la respuesta. Lleva provisiones", es el mensaje lanzado por tsunami democrático.

Y por último, los CDR han tenido hasta su propia entrevista en la radio pública catalana, para asegurar que son partidarios de la "no-violencia", un mensaje que queda en entredicho tras la defensa férrea de los siete de Soto del Reales.

En la entrevista, se les ha preguntado sobre sus principios, convicciones y sus propuestas sobre la reacción a la sentencia. Todas ellas endulzadas y blanqueadas convenientemente para no delatar sus fines: el colapso de Cataluña creando el caos en carreteras e infraestructuras clave.

Llamadas a la moderación

No todos los independentistas secundan la estrategia de la confrontación. Artur Mas, por ejemplo, ha rechazado la agitación de las calles como respuesta a la sentencia.

"Yo soy muy reticente a los planteamientos de 'cuanto peor, mejor'. Igual que el 'España nos roba' porque creo que es un eslogan nefasto. A mi no me roba una señora de Lavapiés, sino que me roban Barcenas, Rato y Pujol", ha afirmado Gabriel Rufián, moderando así el discurso de la línea dura del separatismo.

En la misma línea se ha manifestado Foment del Treball. La patronal ha mostrado "el respeto más absoluto a las decisiones de la Justicia y la pluralidad política como corresponde al estado de derecho y democrático en el que convivimos". A su juicio, la respuesta debe ser administrada "con responsabilidad", garantizando "por encima de todo la convivencia" y "evitar que la legítima manifestación de la protesta afecte el normal desarrollo de la actividad económica". Considera Foment que el pacto es la solución a la problemática en Cataluña.

Pimec ha lamentado que "el conflicto político haya derivado en un proceso judicial y no en un proceso de diálogo y negociación, evidenciando un fracaso absoluto de la política". Por este motivo, ha pedido un diálogo con altura de miras y más "grandeza" que nunca entre el Gobierno y los partidos políticos implicados.

"El respeto, el diálogo y la cooperación entre las diferentes opciones es imprescindible para una saludable normalidad democrática en el funcionamiento de las instituciones y el autogobierno de Cataluña", ha dicho, mientras ha deseado que la sentencia "no bloquee el diálogo ni dificulte la convivencia en Cataluña".