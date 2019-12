Afines a Vox rompen la unidad constitucionalista con su pancarta contra la Ley de Violencia de Género

El constitucionalismo en Cataluña vuelve a organizarse, pero esta vez sin unidad. Afines a Vox han optado por instrumentalizar el Día de la Constitución con una pancarta crítica con la Ley de la Violencia de Género.

Desde Ciudadanos han anunciado que declinan participar en la concentración porque "hoy es un día de celebración y conmemoración de los valores de la Constitución" y consideran que "no cabe hacer proclamas que cuestionan la lucha contra una de las peores lacras de nuestra sociedad". "No, no participamos", han remachado.

La pancarta de la controversia rezaba 'Custodia compartida ya. La Ley de Violencia de Género vulnera el artículo 14 de la Constitución'. Esta reivindicación ha provocado la espantada de Ciudadanos del acto.

La líder de la formación naranja, Lorena Roldán, tenía previsto hacer declaraciones en la Plaza Urquinaona, el mismo lugar donde se ha ubicado la reivindicación ideológica, y al verlo han tomado la elección de marcharse. Con esta decisión, Ciudadanos también evita la reedición de la polémica foto de Colón de Madrid.

Abascal en Barcelona

Quien sí ha acudido ha sido el líder de Vox. Santiago Abascal se ha desmarcado de los actos oficiales de Madrid y ha escogido Barcelona para participar en una manifestación por la unidad de España. En esta delegación han participado también el diputado Ignacio Garriga y el eurodiputado Jorge Buxadé.

La comitiva del Partido Popular, por su parte, se sumaba a la marcha desde Plaza Cataluña, con Alejandro Fernández al frente; junto a Daniel Serrano y Josep Bou, secretario general y concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, respectivamente.

La movilización constitucionalista tiene como objetivo homenajear la Carta Magna y "pedir al futuro gobierno una renuncia expresa a cualquier apoyo de las formaciones independentistas".

Manifestaciones por toda Cataluña

Con motivo del Día de la Constitución varias entidades han organizado actos y concentraciones en apoyo al Estado de Derecho.

Societat Civil Catalana había descartado acudir a la manifestación de Barcelona, pero sí ha estado presente en Girona y Tarragona para conmemorar la Carta Magna. Se han citado a las 12 horas en la plaza de la Constitución. Según ha informado la periodista Anna Grau a través de las redes sociales, colectivos radicales independentistas se ha organizado para intentar boicotear el acto.