Valls se mueve a la espera del 10-N

Este miércoles Vozpópuli adelanta que el próximo día 30 se presentará una plataforma de centro izquierda no nacionalista que agrupa a caras conocidas provenientes de Ciudadanos, PSOE y UPyD, bajo el liderazgo de Manuel Valls. El exprimer ministro francés ya ha demostrado que es un político en estado puro, capaz de reponerse de un resultado por debajo de las expectativas en las elecciones a la alcaldía de Barcelona y recuperar la iniciativa política con dos concejales.

Ahora ha visto un espacio vacío en la política española: el centro izquierda no nacionalista, abandonado por un Ciudadanos en descomposición y por un PSOE cautivo del PSC y de sus organizaciones en Valencia y Baleares además de sus pactos con los nacionalistas catalanes y vascos. De momento no es un partido político. Según sus propias palabras es “una plataforma que trata de presionar a favor de un Gobierno constitucionalista después del 10-N”.

Habrá que ver como queda el mapa político español después de las generales, pero no es arriesgado decir que el espacio político referido no sólo va a continuar sino que puede hacerse más evidente si no hay pacto constitucionalista para formar gobierno. Por tanto, y no dudando de las intenciones explicitadas por Valls, no es osado decir que el embrión de un nuevo partido esta ahí, a la espera de acontecimientos. Otra cosa es si Valls va a presentarse o no a las próximas elecciones catalanas de fecha aún desconocida pero que pueden precipitarse en las próximas semanas.

Si las elecciones son inmediatas es muy improbable. Si se retrasan tampoco creo que esa sea su opción. El mercado español le ofrece más posibilidades y un mal resultado en Cataluña sería un lastre importante para sus aspiraciones. Pero habrá que esperar y ver como se desarrollan los acontecimientos. Lo que esta claro que es el mapa político español y catalán esta en plena ebullición, y Valls no va a quedarse de mero espectador de lo que ocurra.