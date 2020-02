Robótica e inteligencia artificial tendrán protagonismo en el próximo Mobile World Congress, que tendrá lugar del 24 al 27 de febrero en el recinto Gran Via, de Fira de Barcelona. A dos semanas de la apertura del certamen, El Liberal.cat avanza algunas de las actividades, entre ponencias y mesas redondas, más destacadas de esta edición. Es el caso de la charla Becoming AI-Ready: Surviving & Thriving in a Robot Agee (Preparados para la inteligencia artificial: sobrevivir y prosperar en una era de robots, en inglés), programada para el día 24 de febrero de 11:00 a 12:15 horas en el Hall 4 Auditorio 2.

Algoritmos tremendamente sofisticados

La proliferación de la IA (inteligencia artificial) está ejerciendo un impacto significativo en la sociedad, transformando exponencialmente la forma en que trabajamos, vivimos e interactuamos. La inteligencia artificial trata de replicar y superar la forma en que los humanos perciben y reaccionan ante el mundo. Todo ello permite una capacidad de innovación constante y, prácticamente, ilimitada. A medida que los algoritmos, cada vez más sofisticados, empiecen a reemplazar la cognición e intelecto humanos, así como todo aquello susceptible de automatizarse, se producirá un cambio de paradigma ante el que ningún usuario u organización podrá permanecer impasible. Imposible quedarse atrás. Por lo tanto, estar listo para la inteligencia artificial es de suma importancia para cada uno de nosotros.

La sesión, moderada por la doctora Athina Kanioura, responsable de analíticas e inteligencia aplicada de Accenture, examinará mitos versus realidades, esperanzas utópicas y miedos distópicos en torno a la inteligencia artificial. La mesa redonda aportará un debate esclarecedor sobre cómo podemos aprovechar el verdadero potencial de la IA, explorando lo que realmente significa estar preparado para convivir con ella y, básicamente, llegar a prosperar en una era de robots.

Becoming AI-Ready: Surviving & Thriving in a Robot Agee contará con los siguientes expertos: Wenbo Cai, vicepresidente Carrier Business Group Marketing de Huawei; George Huang, presidente de Internatinal Business Group (IBG) y jefe de recursos humanos de Sense Time; Alexey Kornya, CEO de MTS; AlishbaImran, de The Knowledge Society; Kaan Terzioglu, director de operaciones en VEON; Bob Lord, vicepresidente sénior de Cognitive Applications & Developer Ecosystems de IBM y Willie Tejada, primer abogado de desarrollo de IBM.