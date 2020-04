El Santander destina 100 millones de euros a iniciativas solidarias contra el Covid-19

El Santander sigue centrando su actividad en contrarrestar los efectos de la pandemia. El pasado mes de marzo, la entidad bancaria anunciaba la creación de un fondo solidario por importe mínimo de 25 millones de euros, financiado inicialmente con el 50% de la retribución (fijo y variable) de este año de Ana Botín y José Antonio Álvarez, presidenta y consejero delegado del Santander respectivamente, quienes decidieron cederlo al fondo; el 20% de la retribución de los consejeros no ejecutivos y las aportaciones voluntarias de los empleados.

Ayudar a paliar los efectos de la crisis sanitaria y económica

Hasta ahora, el fondo ha crecido hasta alcanzar los 54 millones de euros con nuevas contribuciones en los últimos días de distintos países, a través de donaciones voluntarias de los empleados y de terceros, así como de fondos aportados directamente por las filiales del Grupo. "Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a los hospitales, al personal sanitario y a las distintas organizaciones y fundaciones que están trabajando para luchar contra el Covid-19. Hemos puesto a disposición de las autoridades sanitarias nuestra red internacional y capacidad global de compra para ayudar a gestionar las relaciones con los proveedores y distribuidores, de modo que el equipamiento y los suministros necesarios lleguen a las personas y a los lugares donde más los necesitan”, ha asegurado Ana Botín, presidenta del Banco Santander.

Además, el Santander aporta otros 46 millones de euros, redirigiendo fondos de determinadosproyectos hacia iniciativas dedicadas a la lucha contra el Covid-19 y a la protección de aquellos grupos vulnerables más impactados por la enfermedad en varios países. Unos dos tercios de esos fondos se han destinado a proyectos que se están llevando a cabo en universidades y centros de investigación en diferentes áreas y países. Como la coordinación de la respuesta con las administraciones, el fortalecimiento del sistema universitario en su transición digital, con especial atención a los estudiantes más vulnerables, y la investigación, principalmente diagnóstico y desarrollo de fármacos y vacunas.

El banco centra sus esfuerzos en iniciativas dirigidas a proteger la salud de sus empleados, brindar apoyo a sus clientes con liquidez para las empresas y dotar de soluciones financieras -moratorias de hipotecas y alquiler, aplazamientos del pago de préstamos- a pymes y particulares, cobertura de seguros para COVID-19 y personal sanitario y suspensión de algunas comisiones y ampliaciones de los límites de las tarjetas de crédito, entre otras. "Queremos ser parte de la solución de esta emergencia sanitaria y económica sin precedentes. Nuestra prioridad es la salud de nuestros trabajadores, a la vez que damos continuidad al negocio y apoyo financiero a los clientes", ha enfatizado Botín.

Entrega de mascarillas, respiradores y material sanitario

En nuestro país, el Santander ha donado ya 4,1 millones de mascarillas para el Gobierno, las fuerzas armadas y la policía, además de diversos hospitales de toda España. Además, se han entregado 500 respiradores no invasivos distribuidos por todo el país, 2.000 mantas para el Hospital de la Paz de Madrid, instrumentos de desinfección en residencias de ancianos en Madrid y facilitado 2.000 camas, mantas y respiradores al hospital de campaña de IFEMA.

Adicionalmente, el Santander ha recaudado 2 millones de euros de clientes y terceros a través de iniciativas impulsadas por el banco, como la Liga Santander Fest, a través de las que se han comprado otros 115 respiradores y 400.000 mascarillas.

Además de tomar parte en otros proyectos pensados para hacer frente a la pandemia en Portugal, Polonia, Reino Unido, Chile, Argentina, México, Brasil y Estados Unidos, el Santander ha aportado también 380.000 euros en diferentes países europeos y China, a través de Santander Consumer Finance, además de entregar 250 radios y 1.500 equipos de protección en centros hospitalarios españoles y polacos.

"Esto lo superamos juntos"

El banco Santander también ha lanzado “Esto lo superamos juntos”, un espacio abierto y accesible para cualquier persona o empresa, sea o no cliente de la entidad, que contiene información y recursos con el fin de ayudar a superar la situación generada por la pandemia. Este centro de recursos se adapta a las necesidades locales con páginas web propias de cada país. Páginas que contienen información de las autoridades oficiales y recursos digitales enfocados y actualizados en función de la fase de la curva en la que se encuentran. “Santander All. Together. Now” (Santander Todos. Juntos. Ahora) es el lema que agrupa este esfuerzo colectivo del Grupo en todo el mundo para estar al lado de las personas que más lo necesitan en este momento.