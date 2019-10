La frase de Sánchez que rompe la estrategia del PSC: "Cataluña no es un solo pueblo"

"Cataluña no es un solo pueblo". Con esta contundente frase y proponiéndosolo o no, Pedro Sánchez ha derrumbado uno de los pilares fundacionales del PSC. El presidente del Gobierno ha pronunciado estas seis palabras que generan incendios políticos en Cataluña para cargar contra Quim Torra.

"Cataluña es un solo pueblo" no fue una frase acuñada por un destacado líder independentista ni por un presidente de la Generalitat en un grandilocuente discurso. Fuentes socialistas quitan hierro a esta frase y defienden que se el presidente del Gobierno se refiere a la diversidad, así como a la división mostrada en Cataluña, con dos bandos claramente enfrentados.

Esta frase, uno de los pilares indestructibles en Cataluña, fue dicha por primera vez por Josep Benet,un nacionalista cristiano que acabo encabezando las listas del PSUC en las elecciones autonómicas de 1982, después de haber sido el senador más votado de España, como independiente en las listas de la coalición de izquierdas "Entesa dels catalans" y que presento una moción de censura contra Jordi Pujol en 1982.

"Hacer de la población de Cataluña un solo pueblo, con la colaboración de todas las personas que viven en esta tierra, sea cual sea su lugar de nacimiento, respetando los derechos de todas ellas, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y Estatuto", decía entonces la izquierda.

Legitima la independencia

El concepto sirve para legitimar la petición de independencia, el pueblo convertido en poder constituyente,y para defender la necesidad de la inmersión lingüística que nació, mucho más flexible que ahora, para evitar la escisión en dos comunidades lingüísticas, y ha acabado siendo una forma de asimilación de los castellano-hablantes, un empobrecimiento cultural de los catalano-hablantes y una forma de creación de conciencia nacional.

Con la frase contraria, Sánchez pretende realizar una moción de censura a Quim Torra, a la que se ha negado el PSC hace apenas una semana. La frase "Cataluña es un solo pueblo" se repite en tertulias, corrillos de prensa e incluso en el Parlament como un mantra intocable. La frase de Sánchez hasta ahora solo la habían pronunciado políticos de Ciudadanos y del Partido Popular para criticar precisamente a quienes niegan el pluralismo de Cataluña y su legitimidad para autodeterminarse.

Inmersión lingüística

El PSC fue el máximo defensor de la inmersión lingüística que continúa siendo un tema intocable para la formación socialista. Además durante muchos años mantuvo el derecho de autodeterminación como objetivo polìtico de la formación a largo plazo.

"Cataluña es un solo pueblo" no solo lo repiten los independentistas. También los socialistas y podemitas, lo que les permite seguir formando parte del régimen,a pesar de todo.Y lo hacen para mantener la hegemonía del discurso nacionalista y encubrir la división cultural entre castellanohablantes y catalanohablantes, que tiene su traslación, aunque no mecánica, en división política. Hasta ahora y para el PSC, Cataluña es un solo pueblo. Los que no se sienten representados por el concepto son colonos.

La frase de Sánchez es un proyectil en la linea de flotación del independentismo pero también a las bases ideológicas fundacionales del PSC, aunque la mayoría de sus fundadores nacionalistas ya se han pasado al independentismo. Ha generado inquietud tanto en las filas nacionalistas como de la izquierda pues puede implicar un cambio de actitud del Gobierno central en temas como la inmersión linguistica, uno de los pilares ideológicas que sustentan sus posiciones políticas y que mantienen a PP y Ciudadanos como extraños a Cataluña.