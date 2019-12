La buena vida de Puigdemont como eurodiputado: casi medio millón (y otras ventajas)

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) convertirá en las próximas horas a Carles Puigdemont en diputado europeo de pleno derecho y, si bien no podrá viajar a España, contará con magníficos recursos humanos y económicos que facilitarán su activismo antiespañol. En total, gestionará casi 500.000 euros el primer año, entre sueldo, dietas, viajes y asesores. Si su presencia en las instituciones europeas se alarga a los cinco años de legislatura, podría ser mucho más. Pero esto depende de los siguientes factores.

El suplicatorio al exmandatario catalán por parte del Parlamento Europeo no implicaría la pérdida de la condición de diputado, pero sí de su inmunidad. Eso se traduciría en que solo se podría juzgar a Puigdemont en caso de que voluntariamente se entregara a las autoridades españolas, algo improbable. En el caso deque se conceda el suplicatorio se podrían reactivar las euroordenes.

Libertad de movimientos por Europa

No obstante, mientras no se conceda este suplicatorio y la posterior emisión de la orden de entrega a España, el líder de JxCat podrá moverse libremente por todo el territorio de la Unión Europea siempre y cuando no ponga el pie en suelo español.

En este periodo en el que no se sustancia la euroorden por parte de las autoridades judiciales belgas, podrá ejercer como eurodiputado. Un vez se curse la euroorden, Puigdemont volverá a ver limitado su movimiento en los confines de Bélgica. Con la ventaja que ostentará la condición de eurodiputado.

Esta condición le habilitará para participar en todo tipo de actividades a las que asistan líderes internacionales, incluido el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, o el jefe de Estado Felipe VI.

¿Quién concede el suplicatorio?

El pleno del Parlamento Europeo es el que concede el suplicatorio tras un informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Está comisión está presidida por una diputada liberal británica que deberá abandonar el Parlamento una vez se consume el Brexit.

En principio, que sea una diputada liberal es una mala noticia para Puigdemont, dado que Ciudadanos se integra en ese grupo, pero también el PNV y la diputada vasca Izaskun Bilbao es un peso pesado dentro del Grupo Liberal. Cabe recordar que Junts per Catalunya se intergaba también en este grupo hasta que en la pasada legislatura fue expulsado por sus casos de corrupción y su deriva nacionalista.

En la comisión de asuntos jurídicos, que debe ver el suplicatorio a Puigdemont y elevar el informe que votará el pleno del Parlamento, hay varios españoles como el socialista Ibán García del Blanco, Estebán González Pons (PP) y Jorge Buxade (Vox).

¿Cuánto dinero ganará Puigdemont?

Mientras Puigdemont sea diputado sus apuros económicos habrán finalizado. Su sueldo bruto será de 7.956,87 euros mensuales, además de una dieta diaria de 304 euros por alojamiento y otros gastos y 4.513 euros mensuales para gastos de representación. Además recibirá un pago 0,53 € por kilómetro para cubrir sus billetes de avión o tren para desplazamientos con un máximo anual de 4.454 euros. El nuevo diputado tendrá derecho a indemnización cuando llegan a los 63 años por motivo de jubilación o cuando cese de su cargo si no encuentra trabajo, esta ayuda alcanza a un máximo de dos años.

Por otra parte, el líder nacionalista podrá contratar asistentes para que le ayuden en su labor -desde España o Bruselas- y a sus emolumentos pueden alcanzar hasta un máximo de 24.934 euros mensuales que cubre íntegramente el Parlamento europeo.

¿Qué grupo político acogerá a Puigdemont?

Los grupos políticos en el Parlamento europeo siempre están al acecho de incorporar diputados y partidos, ya que su peso es importante para la obtención de presidencias de comisiones, asignación de funcionarios y recursos económicos.

En el pasado, la extinta CDC siempre formó parte del Grupo Liberal pero, como ya hemos explicado, fue expulsado del mismo la pasada legislatura cuando Ramon Tremosa era europdiputado. El Grupo liberal ha sido tradicionalmente un grupo bisagra en la Cámara entre populares y socialistas y, por lo tanto, cualquier nuevo destino de Puigdemont será de menos relevancia que si hubiera podido recalar en este grupo bisagra.

Entre los Verdes y el grupo de Vox

La opción más viable es que comparta con ERC espacio y se una al Grupo Verde, junto a los verdes alemanes, los comunes catalanes y el independentista escocés SNP -que deberá abandonar el parlamento próximamente cuando se consuma el Brexit-.

La otra opción es el grupo conservador (ECR), donde están los nacionalistas flamencos, que hasta ahora han sido los grandes valedores de Puigdemont en Bélgica hasta el punto que se llegó a especular que Puigdemont formaría parte de sus listas en las elecciones europeas del pasado mes de mayo. En este grupo también militan los ultraconservadores polacos de Kaczynsky y VOX, que en el caso de que se llegará a plantear la incorporación de Puigdemont a este grupo haría de su negativa un casus belli.

La última opción sería que Puigdemont no fuera aceptado por nadie y formara parte de los no inscritos, posición que limitaría mucho su capacidad de intervención en los plenos y comisiones.