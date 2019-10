Primera fiesta de los autónomos catalanes, sobresaltados por los disturbios

Los autónomos catalanes han celebrado este lunes por la noche en Montjuïc su primera fiesta particular, un evento en el que decenas de asistentes, empresarios, comerciantes, profesionales liberales, políticos, periodistas, no han escondido su inquietud ante los efectos que la situación de disturbios de los últimos siete días en Cataluña pueden tener en el turismo en particular y en la economía catalana en general.

En un momento en el que la cifra de autónomos va a la baja, la patronal PIMEC ha organizado en la Fundació Joan Miró de Barcelona la primera gala dedicada a los trabajadores por cuenta propia, un evento en el que se ha reconocido al Gremio de Instaladores del Baix Llobregat, a Didac Lee y a otros autónomos y emprendedores que en corrillos han dado muestras de preocupación ante el tinte violento de los altercados y han hecho llamamientos a preservar la convivencia.

El consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat, Chakir El Homrani, ha sido el único representante del gobierno catalán en un acto marcado por un ambiente festivo que, sin embargo, no ha sido ajeno a la tensión que azota al panorama socioeconómico catalán desde el intento de bloqueo del aeropuerto de El Prat del lunes pasado protagonizado por más de 8.000 independentistas. “Es imposible que lo que está pasando en Barcelona y otras ciudades catalanas no sobrevuele este o cualquier evento que se celebre estos días, pero la actividad debe continuar”, ha explicado fuentes próximas a la organización de la Primera Noche de los Autónomos de Cataluña.

La cifra de autónomos en España ha descendido en 5.650 activos entre enero y agosto de este año, el último período del que aporta datos la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). En el mismo período del año anterior, sin embargo, los autónomos registrados crecieron en 52.725. Fuentes sindicales aseguran que las previsiones del último trimestre del año no invitan precisamente al optimismo.

En un escenario que indica que la burbuja del emprendimiento puede estar a punto de estallar, Cataluña se mantiene como la comunidad con más autónomos extranjeros: el 20% del total de los 174.500 autónomos foráneos registrados en España, según un estudio de Informa D&B.

La voluntad de reconocer el esfuerzo de los autónomos ha llevado al presidente de PIMEC, Josep González Sala, a organizar por primera vez un evento en el que la patronal premia la trayectoria de autónomos entre los que, a la preocupación por una recesión económica, se suma ahora la inestabilidad en la que han entrado la sociedad y la política catalanas tras la revuelta desatada en las calles en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas que organizaron el 1-O.

Seis premiados

El galardón a la acción de apoyo a los autónomos ha caído en manos del Gremio de Instaladores del Baix Llobregat. Junto a Gremibaix Fundación y el ETIF, el gremio participa en Itinere 4.0, un proyecto enmarcado en el programa de garantía juvenil para facilitar la incorporación laboral y profesional de los jóvenes en el ámbito del mantenimiento de infraestructuras de energías. “Se trata de dar respuesta a las más de 500 empresas instaladoras y personas autónomas que actualmente están adheridas y que sufren una fuerte carencia de personal cualificado”, han explicado.

El premio a la trayectoria profesional de un autónomo ha ido a parar a Didac Lee, ingeniero informático por la UPC, emprendedor, ex directivo del FC Barcelona y ex vicepresidente de la Fundación FC Barcelona. Tras una carrera en la que ha dedicado más de dos décadas a la creación de start-up y a fundar una quincena de empresas, Lee ha recibido reconocimientos de la Universidad de Cambridge, la Generalitat y IESE, entre otros.

El premio al mejor autónomo de Barcelona ha sido para Anna Almécija, criminóloga de formación y especializada tanto en la seguridad de eventos deportivos y musicales como en la incorporación de la perspectiva de género al sector de la vigilancia privada. Es, además, formadora en seguridad privada y profesora en la UPC y la UAB.

El galardón al autónomo de Girona ha sido para Antoni Escudero, emprendedor que trabajó en la vendimia en Castilla la Mancha y Francia tras haber empezado como camarero en la Jonquera y haber abierto posteriormente un supermercado en la misma localidad fronteriza. Escudero tiene dos supermercados, un hotel, cuatro restaurantes, una gasolinera, un comercio que ha creado su propia marca de vino… En sus establecimientos hosteleros dan de comer “cada día a más de mil personas”.

El reconocimiento al autónomo tarraconense ha ido a manos de Jaume Taulats, empresario especializado en el envasado de productos químicos con riesgos de explosión, inflamación, corrosión y toxicidad. Tras 40 años de actividad, están en 27 países.

La ingeniera química Montserrat Rossell ha obtenido el premio a la autónoma de Lleida por su recorrido en la fabricación de productos de alto valor añadido para la nutrición y estimulación de cultivos que exporta a una docena de países, según han explicado desde PIMEC, que ha valorado su contribución a la agricultura sostenible.