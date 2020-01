Cataluña registra el 100% de ocupación en casas rurales durante Nochevieja

De escapada rural. Muchos usuarios deciden pasar así las fiestas más entrañables y familiares del año. En Cataluña, el turismo rural se ha consolidado como una oferta de alojamiento de calidad, con más de 2.000 establecimientos que superan las 18.000 plazas e incluye diferentes tipologías, desde casas de pueblo hasta masías aisladas. Según la Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme de Catalunya (Turalcat), la demanda siempre es alta durante las fiestas navideñas, aunque depende de los días reservados. “Los establecimientos rurales de toda Cataluña se suelen llenar en Nochevieja, salvo alguna cancelación de última hora. Para Navidad y Reyes, la ocupación es medianamente alta, entre el 50 y 60%. Son fechas muy hogareñas, por lo que muchos ciudadanos eligen pasarlas en su casa, acompañados de sus familiares”, especifican. Aun así, fuentes de la entidad puntualizan que se observa un “leve pero progresivoaumento dela ocupación”, también durante los días cercanos a Navidad y Reyes.

Los alojamientos de turismo rural se clasifican en cuatro modalidades: masía, masovería -casa situada en el campo que se alquila íntegramente- y casas de pueblo independientes y compartidas. Los establecimientos más solicitados en fin de año son las masoverías, reservadas normalmente por familias o amigos. Las masías y casas de pueblo compartidas también suelen tener una demanda elevada en Navidad y Reyes, ya que se pueden alquilar habitaciones y degustar especialidades culinarias muy apreciadas estos días. “Se trata del tipo de establecimiento elegido por las familias que no quieren invertir tiempo cocinando y sí compartiendo estos días junto a los suyos”, añaden.

Demanda “intensa” en el Pirineo catalán

En Nochevieja se suelen llenar todas las casas rurales de la comunidad autónoma, aunque para el resto de fiestas navideñas se eligen unas u otras según los clientes y sus intereses. En general, se constata una demanda “especialmente intensa” de los establecimientos situados en las comarcas del Pirineo de Lleida, próximas a las estaciones de esquí. Por el contrario, las familias con niños pequeños suelen preferir comarcas cercanas a su domicilio. Por lo tanto, las áreas rurales de Girona y Barcelona suelen contar con un gran número de reservas.

Durante estas fiestas, los clientes suelen disfrutar de actividades en familia -cocinar, juegos de mesa, tertulias de sobremesa- dentro del alojamiento. A menudo, aprovechan para programar paseos por los entornos de la casa y algunas visitas culturales como complemento, según fuentes de Turalcat. Otros clientes también aprovechan para practicar esquí si las pistas cercanas así lo permiten. Los deportes de aventura y otras actividades similares tienen más demanda en primavera y verano.

El turista nacional "pasa" de los alojamientos catalanes

Durante el periodo 2014-2018, se pasó de 332.800 a 485.200 viajeros aficionados al turismo rural. Un total de 423.100 (el 87,20%) pertenecen al segmento doméstico, aunque eso no es lo más llamativo, a partir de los últimos datos disponibles del Institut d’Estadística de Catalunya. Los catalanes son los principales clientes de los establecimientos rurales de la comunidad autónoma: 401.500 (82,74%) según el IDESCAT. Por debajo, se posicionan los 62.100 turistas de otros países (12,79%). No obstante, los visitantes de otras comunidades autónomas apenas representan el 5%: en concreto, 21.600 turistas del resto de España (4,45% del total).

El número de pernoctaciones en casas rurales catalanas también creció de manera continua durante el periodo 2014-2018, hasta superar el millón. Exactamente 1,26 millones, la mayoría también del sector doméstico local.

“A por el ecoturista”

Durante el pasado Fórum ENS - Ecoturismo, Naturaleza y Sostenibilidad se presentaron cifras del último informe del Observatorio del Turismo Rural -iniciativa de investigación conjunta de EscapadaRural.com, la EUHT CETT-UB y Netquest-, que recoge las opiniones de 3.418 encuestados. Todos ellos coinciden en una cosa: el contacto con la naturaleza es lo que les motiva, principalmente, para elegir un establecimiento u otro.

Del estudio se desprende, sobre todo, la definición de un nuevo perfil de consumidor, el ecoturista, que en Cataluña genera un gasto medio por encima de los 80 euros diarios. Fuentes de l’Agència Catalana de Turisme desvelan sus principales rasgos diferenciadores: “El ecoturista valora especialmente la multitud de opciones de ocio al aire libre, la posibilidad de visitar un entorno cultural y la riqueza gastronómica. El estudio también confirma que un 86% de esta tipología de consumidores procede del propio territorio catalán. “El resto provienen de otras comunidades autónomas y, en menor medida, hallamos el público internacional. La edad media del ecoturista que nos visita es de 44 años, un 40% practica ecoturismo hasta dos veces al año y un 38% acostumbra a viajar en familia”, prosiguen.

Novedades para este 2020

El alojamiento rural es un sector turístico muy tradicional y sólido, que experimenta pocos cambios en las características de los alojamientos. En estos últimos años, las innovaciones afectan especialmente a los sistemas de comercialización, observándose una progresiva consolidación de los sistemas de reservas a través de grandes plataformas online, según fuentes de Turalcat. “Otro de los cambios que se observan progresivamente es un incremento de la oferta de actividades complementarias en todas las zonas rurales. Desde las visitas monumentales a las catas de vinos, aceites, quesos y gran diversidad de productos artesanos, pasando por las rutas de ecoturismo o los deportes de aventura”, afirman.