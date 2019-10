"Denunciaremos a Marlaska por la carencia de medios durante los disturbios"

Pablo Pérez, portavoz del sindicato Jupol (Justicia Policial), la principal asociación de los cuerpos policiales, ha anunciado una posible denuncia contra el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el operativo de la Policía Nacional en Cataluña durante la última semana. Pérez ha afirmado que faltaron medios humanos y materiales. Ha calificado, en esta entrevista con Vozpópuli, los disturbios como la kale borroka catalana.

¿Por qué delitos denunciarán a Marlaska?

Hemos solicitado lógicamente su dimisión y sobre la denuncia estamos trabajando con nuestros servicios jurídicos para saber de qué forma se puede interponer, dado que entendemos que el dispositivo ha sido nefasto, con una carencia total de medios tanto materiales como humanos y lógicamente esta carencia ha conllevado a tener más de dos centenares de compañeros heridos y tres de ellos hospitalizados, uno de ellos en estado grave. Por estos motivos hay que tomar las medidas necesarias por la vía judicial. Os informaremos al detalle una vez se interponga la denuncia.

¿Qué valoración saca Jupol sobre la visita de Marlaska a los policías heridos?

Nos parece un gesto de muy mal gusto porque antes de esa visita llevábamos cuatro o cinco días de disturbios en Barcelona, con los compañeros haciendo jornadas maratonianas de 18 y 20 horas, con falta de alimentación en muchos de los casos dada la magnitud del servicio. Creemos que esa visita debía haberse realizado mucho antes y no se esperara a tener un compañero herido, sino visitar para saber de primera mano las carencias de los compañeros para realizar esos servicios.

¿Cuáles fueron exactamente los fallos del dispositivo?

Entendemos que es una carencia tanto de medios materiales como de medios humanos. Desde un principio hubo problemas para que los compañeros pudieran hacer uso del material antidisturbios. Al final se dejó hacer uso de ese material antidisturbios, pero dada la magnitud de la problemática y de los altercados que habia, los compañeros no disponían de repuestos de este material. Vemos en redes sociales vídeos de agentes que se dedican a recoger bolas de goma lanzadas previamente porque carecían de ellas para seguir lanzando más pelotas. Es algo que nos parece vergonzoso. Hay otros medios, como el camión de agua, que hubiera sido necesario sacarlo dada la gravedad de los altercados del viernes.

¿Había grupos de la UIP -antidisturbios- sin desplegar?

Sí que había grupos sin desplegar. No te puedo confirmar cuántos, pero sí que había sin desplegar, como los GRS de la Guardia Civil, que estaban suplicando para poder entrar en el casco urbano para apoyar a los compañeros dada la situación. No se permitieron ni a unos ni a otros poder ir en ayuda y apoyo a esos compañeros.

¿Les dieron explicación alguna sobre esto?

Como bien sabéis, Marlaska ofreció una rueda de prensa en la que dijo que no había ninguna falta, ni de medios humanos ni materiales. Esta explicación no nos vale ya que si hubiera habido más compañeros trabajando y más medios materiales seguramente estaríamos hablando de muchos menos heridos y muchos menos daños materiales.

¿Por qué se tardaba tanto en actuar contra las barricadas?

No sabemos muy bien si se debe a decisiones más bien políticas que operativas policiales. No entendemos por qué no se producen las intervenciones policiales con anterioridad, que los compañeros recibían la orden: "Aguantad, aguantad, sin cargas", pero lógicamente hay momentos en los que los compañeros estaban ya sumamente apretados, en una situación conflictiva y peligrosa que hay que dar la orden de cargar porque sino correría riesgo la integridad física e incluso la vida de un compañero, como lo que está ocurriendo ahora.

¿Había orden directa de no cargar?

Las primera órdenes eran de aguantar. Es muy bonito aguantar para que no se vean las cargas, pero queremos dejar claro que estas cargas han sido todo momento total y absolutamente proporcionales. No se ha sobrepasado en ningún momento la legalidad y lógicamente vamos a dar apoyo a nuestros compañeros hasta el final.

¿De dónde procedió la orden?

Eso queremos saber. El mando más alto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es el ministro de Interior, después en nuestro caso están el director general de la Policía y el director adjunto del operativo y posteriormente gente de la Unidad de Intervención Policial, que se encontraban en el CECOR -mando que ha diseñado y puesto en marcha este operativo-. Queremos depurar responsabilidades. No sabemos si la orden es política porque no querían mostrar una carga y como he explicado nosotros no somos una policía represiva. Como ejemplo está la manifestación pacífica del viernes, sin ningún tipo de altercado ni de cargas, y a la misma hora en Vía Laietana, en la manifestación ilegal, los compañeros repelen las agresiones de estos vándalos, estos radicales que cada vez son más violentos y están más organizados.

¿Conocéis o habéis identificado a los responsables de estas manifestaciones ilegales?

Entiendo que las unidades de Información están investigando todo esto, pero es cierto que debe haber un aparato financiero muy importante detrás de ellos porque el nivel de organización y de entrenamiento es muy alto y elevado, y conlleva un coste para ese entrenamiento y esa organización. Es un entrenamiento de guerrilla urbana. Se veía perfectamente como avanzaban con binomios parapetados o por grupos organizados. No son movimientos que surgen esporádicamente, había preparación previa. Desconocemos quien puede estar detrás de estos actos. Son una especie de kale borroka catalana, y es lo más parecido que hemos vivido antes del terrorismo de ETA en el País Vasco.