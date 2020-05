PIMEC denuncia la “mala praxis” del Gobierno con los autónomos, perjudicados por el Covid-19

El Gobierno Central ha ejercido una “mala praxis” con el colectivo de autónomos. Así de crítico se ha mostrado Miquel Camps, presidente de autónomos de PIMEC, patronal que representa a las pymes y los autónomos catalanes, durante la charla Autónomos en tiempos de Covid-19, celebrada vía streaming esta tarde. En la ponencia virtual también han intervenido Enric Campàs, alcalde del Ayuntamiento del Pont de Vilomara i Rocafort y Esteve Pintó, presidente de PIMEC Catalunya Central, organizadores del encuentro.

Según Camps, Cataluña cuenta con 550.000 autónomos a los que se ha obligado a “endeudarse”, solicitando líneas de crédito ICO, para poder afrontar sus obligaciones tributarias (IVA trimestral, cuotas a la Seguridad Social, etc.) y gastos fijos habituales (alquileres de locales, renting de vehículos y herramientas, por ejemplo), a pesar de la caída de la actividad económica. "Aquí nadie se ha equivocado de producto, servicio, proveedor, cliente o precio. Estamos produciendo cero, porque se nos ha obligado a cerrar durante más de 50 días. Es una situación sobrevenida que nos ha afectado a todos, sea cual sea el sector", ha añadido Camps, quien no ha dudado en "solidarizarse con la crisis", aunque es necesario "hablar claro" y denunciar aquello que no se ha hecho bien. "Incluso aquellos negocios que han seguido trabajando, han facturado mucho menos de lo que están acostumbrados. Pensemos que 800.000 personas se han quedado en el paro en Cataluña y, por lo tanto, no consumirán los productos que producimos o vendemos", ha añadido.

El portavoz de PIMEC también ha comparado las políticas del Ejecutivo PSOE-UP, apostando por la moratoria de las obligaciones de los autónomos, con las de países vecinos afectados por la pandemia, como Francia e Italia, donde este colectivo no está abonando las cuotas mensuales a la Seguridad Social.

