Rivera: "No hay barricada ni adoquín que pueda frenar un proyecto como España"

Bajo el lema "¡Basta Ya! Justicia y Convivencia", unas 1.700 personas se han concentrado en el acto de Ciudadanos, liderado por Albert Rivera, Inés Arrimadas y Lorena Roldán.

"No hay barricada, no hay adoquín, no hay mentira ni señalamiento ni amenaza que pueda frenar la ilusión de un proyecto como España", ha afirmado Rivera. "No lo van a lograr nunca porque cuando lo intenten acabarán en la cárcel como han acabado", ha asegurado.

El candidato de Ciudadanos a la presidencia el próximo 10-N ha cargado también contra la Generalitat y contra los "sinvergüenzas" radicales, que mientras han tirado adoquines a las cabezas de los policías coreaban "las calles siempre serán nuestras". "Las calles son de todos", les ha respondido a Rivera "sin insultar, sin gritar y sin tirar adoquines". "Las calles también son nuestras", ha considerado.

"Viva la Policía, la Guardia Civil y los Mossos de Esquadra", ha arengado, especialmente a los heridos. "Estoy orgulloso -ha dicho- de que la Guardia Civil esté en Cataluña".

Al acto, convocado tras la agresión a una persona por lucir una camiseta con el corazón triabanderado y tras seis noches violentas en Cataluña, especialmente en Barcelona, han acudido unas 1.700 personas, según cifras de la Guardia Urbana.

Lorena Roldán, por su parte, ha defendido la unidad de España y ha mostrado su orgullo por estar rodeada de esta multitud "valiente".

Una entregada Roldán se ha desecho en agradecimientos hacia los presentes. "Muchos de vosotros teníais dudas sobre si venir o no. No vayáis, os habrán dicho familiares preocupados, que es peligroso salir por las calles de Barcelona y Cataluña. Pero no vamos a renunciar a nuestra libertad. Que les quede claro a los totalitarios", ha arengado. "Libertad, libertad", ha respondido la mayoría de los asistentes.

"Todos vamos a recordar esta semana como uno de los días más negros en la historia de Cataluña. Todos hemos sentido el miedo, cómo sobrevolaban los helicópteros por encima de nuestras casas controlando los altercados de la calle, cómo quemaban nuestras calles, como el fuego y las cenizas llegan a la puerta de nuestra casa. Lo hemos visto todo con miedo y muchísima indignación", ha dicho la candidata de Ciudadanos a presidir la Generalitat.

Torra, "pirómano que echa gasolina en las hogueras"

"Indignación por ver cómo están destrozando Cataluña y no lo vamos a consentir. No se lo vamos a permitir a Torra. Basta ya, Torra, de defender a los totalitarios mientras este 'tsunami' de violencia lo arrasa todo", ha continuado. "No les vamos a dejar", ha apostillado.

"Quim Torra" es con "nombre y apellidos" el "problema de la convivencia en Cataluña", ha aseverado. "Ese pirómano que se dedica a echar gasolina en las hogueras de los comandos radicales". "Ese totalitario que está al frente del Gobierno de la Generalitat", ha aseverado, al tiempo que ha pedido su dimisión inmediata. "Se tiene que ir". "Hay que cesarle porque es un peligro público, que jalea y defiende a los violentos", ha añadido.

Cargas contra Iceta

La líder catalana ha cargado contra el PSC por no estar al lado de Ciudadanos en la moción de censura. "Como siempre, el Partido Socialista fallando a los ciudadanos. Ahora viene Iceta a pedir la dimisión de Torra", ha destacado.

Iceta se ha dado cuenta ahora de que Torra no es válido para ser presidente. Qué pasó hace una semana, Iceta", se ha preguntado. "Por qué no quiso ir con nosotros de la mano para parar los pies al totalitarismo", y ha acusado al PSC de "usar siempre la calculadora electoral". "No estáis solos y os pedimos que no nos dejéis solos a nosotros", ha concluido.