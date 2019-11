La Junta Electoral permite la acampada

La Junta Electoral Provincial (JEP) permite la acampada del centro de Barcelona. De este modo, los jóvenes podrán mantener la acampada que iniciaron hace seis días en la plaza Universidad de la capital catalana.

La JEP ha desestimado este martes una denuncia presentada este lunes por Ciudadanos, que pedía desalojar la acampada “independentista” de la plaza en la víspera de las elecciones generales que se celebran este domingo

De esta manera, el organismo electoral permite mantener la protesta de los jóvenes acampados, según han explicado desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La Junta Electoral ha pedido garantías de que durante la jornada electoral de este domingo se podrá acceder al colegio situado junto en la plaza.

Medidas

La JEP reclama que la acera y el carril bus situados frente al colegio estén libres de símbolos políticos o reivindicaciones.

El organismo electoral ordena a las fuerzas de seguridad garantizar "que no se realizan actos de proselitismo electoral con los electores y que no se perturba su acceso al colegio". Además, exige que los acampados no interfieran en la votación.

Los estudiantes acampados cumplirán este miércoles una semana acampados en el centro de Barcelona para pedir que “se detenga la represión del Estado” o que se acuerde la celebración de un referéndum legal sobre el futuro político de Cataluña, entre otras exigencias.

