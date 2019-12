Jorge Español, abogado del caso Sijena: "A Lluís Puig lo extraditan seguro"

Jorge Español es el abogado defensor del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca) en el litigio entre el consistorio y el Gobierno de Aragón contra el Govern de la Generalitat por las obras de arte provenientes del municipio.

Actualmente se ha acabado la fase de instrucción en el Juzgado número tres de Huesca (Aragón). En aproximadamente siete meses iniciará la vista oral y puede resultar en el regreso del exconseller de Cultura Lluís Puig huido a Bélgica por su implicación en el procés.

--¿Cuándo empieza el juicio?

Se ha acabado la fase de instrucción en el juzgado número 3 de Huesca y ahora pasará a los juzgados de lo Penal de Huesca. En siete meses, más o menos, se iniciará la vista oral y Santi Vila y Lluís Puig deberán comparecer. Ahora no tienen la inmunidad parlamentaria. Vila está fuera de la política y Puig trabaja para el departamento de Cultura de la Generalitat con un sueldazo y desde Bruselas.

--¿Confía en la vuelta del 'exconseller' Puig?

La desobediencia no es delito en Bélgica y por eso no lo van a extraditar. Pero sí por malversación, que es un delito que entra dentro del catálogo de delitos para la entrega entre dos países de la Unión Europea.

En el caso de las obras de Sijena, a Lluís Puig solamente se le acusa de desobediencia. Pero como lo van a extraditar por el tema del procés, que se la acusa de malversación, una vez llegue a España será juzgado en Huesca por desobediencia.

--¿Bélgica lo extraditará por malversación?

Totalmente. A los otros dirigentes que se les acusa de sedición no lo sé, pero también hay que acordarse que el tribunal de Schleswig-Holstein, en Alemania, sí que iba a extraditar a Puigdemont por malversación. Lo que pasó es que el instructor del caso en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rechazó que se lo extraditara únicamente por ese delito.

--A Puig solo le pedís pena por desobediencia. ¿Y a Santi Vila?

A Santi Vila se le acusa de desobediencia y por usurpación de atribuciones judiciales, que conlleva severas multas. Santi Vila puede terminar en la cárcel. Pedimos 11 meses de prisión y los jueces, en estos casos, aunque la pena no llegue a dos años, tienen la facultad de enviarles igualmente ya que Vila tiene antecedentes penales por el tema del procés. A parte de eso, al tener antecedentes en un delito en el que has hurtado con competencias de los propios jueces, no van a tener piedad con él. En el caso que le condenen, claro.

--Santi Vila no fue a la cárcel por el procés y se desmarcó en cuanto Puigdemont quiso declarar la independencia.

--¿Contradice a Vila?

Bueno… Son dos versiones.

--¿El Govern ha devuelto ya las tres piezas perdidas en el MNAC?

Pues aún no las han traído. Del Monasterio de Sijena hay otras piezas que todavía no se han reclamado y que estarán en el depósito. Estos procedimientos se reclamarán en otro pleito distinto.

--¿Qué pedís en esta nueva querella presentada contra Vila y Puig?

Para Santi Vila pedimos, por el delito de desobediencia, una pena de 11 meses de multa a razón de 300 euros diarios que sube un total de 99.000 euros. Además, para el delito de usurpación de atribuciones judiciales, pedimos una pena de 11 meses de prisión, una multa de siete meses a razón 300 euros diarios que son 63.000 euros y suspensión por empleo y cargo público por un periodo de dos años. Si se suma, son 162.000 euros de multa.