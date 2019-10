Grifols, análisis de Renta4 antes de la presentación de resultados

Según los analistas de Renta4 “continúa el buen momentum para Grifols en volúmenes, con mejora esperada de márgenes a medio plazo. Los expertos prevén unos ingresos 3T19e avanzando un +12% hasta los 1.279 mln eur R4e. El análisis se ha realizado antes de la presentación de resultados.

El crecimiento orgánico será similar aunque ligeramente inferior al de trimestres anteriores +5,8% R4e (vs +5,9% en 2T19 y +6,2% en 1T19) y una divisa favorable, apreciación del usd del +6% en el trimestre. Para Biociencia, que representa el 79%e de las ventas se espera un crecimiento del +12% R4e. De fondo sigue destacando el buen comportamiento en volúmenes de las principales proteínas. Respecto a Diagnóstico, que representa el 14,5%e de las ventas, el crecimiento sería del +4% hasta los 186 mln eur y en el caso de Hospitales, un 2%e de las ventas, del +9% hasta los 29 mln eur. En cuanto a Bio Supplies los ingresos alcanzarían los 57 mln eur. De esta forma, los ingresos 9M19 alcanzarían los 3.702 mln eur, equivalente al ~75% de la previsión de Renta4, y la de consenso, para el agregado de 2019.

Al buen momentum en ventas se suma la mejora de márgenes. Los analistas preven que el margen bruto comience a mostrar un avance interanual (vs mejora intertrimestral hasta ahora) de +48 pbs hasta el 46,4% R4e (vs 46,7%e de consenso). Para el conjunto de 2019 se espera un crecimiento del margen bruto de +0,8 pp hasta el 46,5% (en línea con consenso) asumiendo: la estabilización en costes de plasma, las eficiencias en los centros de recolección después y la mayor proporción de plasma propio vs de terceros. Tendencias que se preven que continúen a medio plazo. Respecto al EBITDA, se espera un crecimiento de +13% R4e (vs +6%e de consenso), que supone un margen del 28,7% (+25 pbs vs 3T18). Así, el EBITDA 9M19 alcanzaría los 1.063 mln eur, equivalente al ~75% de la estimación de Renta4 (y la de consenso) para el conjunto del año. Recordar que durante los rdos 1S19 la compañía anunció que la división de Hospitales había logrado EBITDA positivo.

Se estiman unos niveles de Capex de 259 mln eur en el año, en línea con la guía ofrecida por la compañía de 1.400 mln eur durante el periodo 2018-22. En cuanto a la deuda neta, recordar que la compañía estableció un objetivo 2019 de 4,5x DN/EBITDA (vs 4x R4e) y de menos de 4x a medio plazo, en línea con las estimaciones de los analistas.