Google y Facebook encabezarán el cartel del segundo Retail&Brand

Del 12 al 14 de mayo, el recinto Gran Via, de Fira de Barcelona, acogerá la segunda edición del Retail & Brand Experience World Congress (RBEWC). Tras el éxito de su primera convocatoria, el salón regresa reforzado, con una agenda de ponencias y charlas a cargo de 150 ponentes, procedentes del mundo del retail y de las marcas. La organización ha avanzado algunos de los expertos que participarán este año, como Irene Cano, General Manager Facebook Spain y Fuencisla Clemares, General Manager Google Spain.

El cartel previsto incluye también a Juvencio Maeztu, CFO y Deputy CEO Ingka Holding BV (Ikea); Vanessa Alcalá, Head of Man Sourcing H&M; Bea Reyero, Global Head of Development eBay; Juan Galiardo, CEO Uber Spain; Susi Bilbao, PWM Iberia Goldman Sachs; Linda Campbell, General Manager The Body Shop o Dae Ryun Chang, Professor Marketing, Yonsei University of Seul (Corea) y experto en non-gender marketing, entre otros.

El comercio, ante un nuevo paradigma

El congreso girará en torno a cinco grandes ejes temáticos: el cambio generacional y su influencia en el consumo; la sostenibilidad como clave para el futuro del retail; la transformación digital y su impacto en la experiencia de cliente; la economía circular y la innovación en la cadena de suministro y los nuevos modelos de negocio en retail y marcas DTC (direct-to-consumer).

A partir de estos ejes, se abordarán los siguientes temas: