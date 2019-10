Las claves de la postura del Gobierno: el 10Ny la coincidencia estratégica entre PSOE-PSC y ERC

¿Como se explica la posición contemplativa del Gobierno frente a la violencia que se vive en Cataluña? Dos causas esenciales. Los cálculos electorales de los socialistas y los acuerdos estratégicos con ERC.

Cálculos electorales

El PSOE plantea la campaña electoral presentándose como el partido de la moderación, del diálogo, frente a las posiciones más duras, en diverso grado, de PP, Cs y VOX. Con este planteamiento, tomar medidas excepcionales: 155, ley de seguridad nacional, estado de excepción, significaría dar la razón a quienes llevan tiempo reclamándolas, cederles la iniciativa política, perder sus señas de identidad. Además, implicaría dejar a Podemos como único portavoz de estas posiciones que, sobre todo en Cataluña, Valencia y Baleares tienen una base de seguidores importante. Sólo si las encuestas se ponen muy feas para los socialistas, actuarán. Confían en que pase la marea y cuando llegue el reflujo defender que su calma ha evitado males mayores. Una postura muy en la línea de Rajoy.

Coincidencias estratégicas con ERC

La lucha por la hegemonía nacionalista en Cataluña entre JXCat y ERC ha llevado a ambas formaciones a una lucha indisimulada, que estos días se ha evidenciado con toda su crudeza en las posturas totalmente contrapuestas frente a los incidentes violentos. Mientras Junqueras y los suyos la han condenado desde el primer momento y sin matices, Torra y buena parte del Govern ha mantenido silencio y, cuando han condenado, lo han hecho con la boca pequeña, endosando la responsabilidad a ‘infiltrados’ y anunciando un nuevo referéndum. No sólo eso, las discrepancias alcanzan la investidura de Puigdemont reclamada por los neoconvergentes o la convocatoria inmediata de elecciones autonómicas.ERC quiere alcanzar la Presidencia de la Generalitat con un pacto tripartito con PSC y Colau, aparcando definitivamente a Puigdemont. Los socialistas cuentan con ERC, si sus votos o abstención son necesarios, para investir a Sánchez. Necesitan un gobierno ‘amigo’ que les permita rentabilizar su paso por el Govern con logros concretos al más puro estilo pujolista. Todo lo contrario que Puigdemont y Torra. Ambos han fantaseado con la posibilidad de que una intervención de la Generalitat les permitiría legitimar a Puigdemont y su ‘Gobierno en el exilio’. Además, si eso no ocurre, les da un mensaje para combatir a ERC: somos los que no nos doblegamos, los que abominamos de la autonomía. De ahí su postura estos días.La coincidencia estratégica entre ERC y los socialistas es pues evidente. Se necesitan mutuamente para gobernar España y Cataluña. Veremos si los acontecimientos de este fin de semana no echan por tierra esta estrategía.