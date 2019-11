Estocolmo, elegida Ciudad Inteligente 2019 en Smart City Expo World Congress

El auditorio del recinto Gran Via, de Fira de Barcelona, se ha llenado de público ávido por conocer a los finalistas y ganadores de la novena edición de los premios Smart World City Awards en siete categorías: Idea Innovadora, Transformación Digital, Ciudades Inclusivas y Compartidas, Governanza y Finanza, Movilidad y Ambiente Urbano.

Estocolmo (Suecia) ha sido galardonada como Smart City 2019 en el marco de estos premiosque entrega anualmente el salón Smart City Expo World Congress, reconociendo las iniciativas y proyectos más destacados en la industria de la innovación y transformación urbana.

Un modelo de ciudad inclusiva y sostenible

La iniciativa Smart and Connected City - Inclusive, Sustainable and Thriving de Estocolmo ha sido clave en la decisión de elegir a la capital sueca Smart City 2019. El ayuntamiento sueco, en colaboración con los holmienses, puso en marcha una estrategia para diseñar una ciudad inteligente y conectada, mediante la innovación, la apertura y la conectividad. Así ha conseguido mejorar la calidad de vida de los residentes y el ecosistema para empresas y negocios, destacando su candidatura por encima de otros finalistas.

El jurado, compuesto por representantes del Ayuntamiento de Barcelona, la Asociación Internacional de Transporte Público de la UITP, ONU-Hábitat, el Banco Mundial y Smart City Expo World Congress ha valorado su decisión a partir de un contexto donde el cambio climático sigue siendo un desafío creciente global para la humanidad y la biosfera a lo largo de este siglo. Además, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, junto con el Acuerdo de París, se han creado para abordar estos problemas. Desde hace años, Estocolmo apuesta por implementar una estrategia, desarrollada junto con los ciudadanos, centrada en soluciones inteligentes e integradas en áreas tales como distritos de baja energía, infraestructura integrada y movilidad urbana sostenible.

Premios por categoría

Idea Innovadora: primera plataforma de e-movilidad para servicios urbanos 100% eléctrica, desarrollada por Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente e Irizar en Barcelona. El proyecto consiste en el diseño de un chasis de camión modular auto portante con tracción eléctrica permanente, enchufable, equipado con baterías de alta potencia y cabina avanzada de baja entrada. Posee la autonomía suficiente para prestar servicio de forma continuada, básicamente de recogida de residuos.

Transformación Digital: IoT-Based Yingtan, la primera ciudad gemela digital con tecnología 5G del mundo, a cargo del gobierno de Yingtan (China). La ciudad está liderando el despliegue del Internet de las Cosas (IoT), convirtiéndose en la primera ciudad gemela digital equipada con redes 5G+ NB-IoT (banda estrecha Internet de las Cosas) como primera tecnología centrada en conectar a Internet objetos cotidianos que requieren pequeñas cantidades de datos en períodos de tiempo largos; modelos de información de alta precisión y un cerebro IoT impulsado por Inteligencia artificial para desarrollar nuevas aplicaciones.

Ciudades Inclusivas y Compartidas: Tackling Informality, iniciativa a cargo del Gobierno de Buenos Aires (Argentina). Tackling informality ha sido diseñada para integrar social y urbanísticamente el Barrio 31, analizando la política idónea a implementar para abordar los asentamientos informales. Durante años, la única respuesta consistió en los desalojos y viviendas sociales situadas en las afueras de la capital argentina pero este proyecto está cambiando dicha realidad, al hallar nuevas formas de integrar el vecindario en la ciudad.

Governanza y Finanza: Data Science Federation de Los Ángeles, impulsada por la Agencia de Tecnología de la Información de la Ciudad de Los Ángeles. La Data Science Federation es una asociación de investigación colaborativa entre la ciudad de Los Ángeles y 18 centros universitarios que ha generado más de 40 proyectos destinados a residentes angelinos. Las administraciones han obtenido información valiosa sobre cómo mejorar las operaciones, los servicios y las políticas de la ciudad, mientras que los estudiantes y profesores universitarios han tenido la oportunidad de trabajar en desafíos concretos con datos y casos reales.

Movilidad: Sistema de Teleféricos Urbanos de La Paz y El Alto, por parte de la empresa estatal de transporte por cable Mi Teleférico de La Paz (Bolivia). Se trata de la primera red de transporte público de una ciudad compuesta por teleféricos. Comprende 10 líneas operativas, 31,6 kilómetros y 37 estaciones, siendo el sistema de teleférico urbano más grande del mundo. Desde su apertura, más de 242 millones de usuarios han utilizado esta red de integración metropolitana.

Medioambiente urbano: Connecting satellite and operational data to trigger predictive maintenance for utilities de Hexagon en Madison (Estados Unidos). El proyecto ha abordado la necesidad de reducir el coste del mantenimiento del sistema de alcantarillado, evitando la ruptura de las tuberías por hundimiento o inestabilidad del suelo. El uso de monitoreo mediante satélite combinado con datos operativos ha mejorado la efectividad de las inspecciones en un 40% y permite, además, predecir problemas futuros.