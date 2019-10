Socialistas y ERC tratan de no volar los puentes a la espera del resultado del 10-N y elecciones autonómicas

A 20 días de las elecciones generales y, presumiblemente, a pocos meses de una elecciones autonómicas republicanos y socialistas son conscientes que pueden necesitarse para alcanzar sus objetivos respectivos, la Presidencia del Gobierno español y la de la Generalitat de Cataluña. Pero también que su explicitación sería perjudicial para sus objetivos, en un momento especialmente convulso de la política en Cataluña y en toda España.

El PSOE, que sufre un estancamiento a la baja en todas las encuestas, trata de mantener una postura moderada ante las movilizaciones y la violencia de estos días, y trata de quitarles hierro, limitando el problema a una cuestión de orden público. No es extraño que sus tertulianos y opinadores repitan que Macron aguanto la presión de los chalecos amarillos sin medidas excepcionales, obviando que los chalecos amarillos no gobernaban una Institución del estado con un poder considerable y haciendo la vista gorda hacia el amparo de Torra de los violentos.

ERC condena la violencia y anima las movilizaciones

Con ello trata de no romper todos los puentes. El acuerdo ha sido frenar a la policía, la Guardia Civil no ha salido de sus acuartelamientos, mientras las Mossos mantengan una postura de colaboración suficiente para no verse abocados a aplicar la Ley de Seguridad Nacional o , en última instancia, el articulo 155 o el estado de excepción. Pero es consciente que la visualización de un acuerdo con ERC podría ser mortal de necesidad para sus aspiraciones.

ERC ha apoyado las movilizaciones pero ha condenado la violencia y se ha distanciado del anuncio de Torra de un nuevo referéndum esta misma legislatura. Junqueras, escaldado por la remontada de Puigdemont en las últimas autonómicas y en las europeas, no se fia de las encuestas y por ello no rompe con Torra y mantiene una postura ambigua que ya le crea problemas en sus bases y que se visualizo con el recibimiento a Rufián que tuvo que irse de la movilización ante el rechazo hacia su persona a los gritos de ‘botifler’. Por tanto cualquier movimiento habrá de esperar a que se calmen los ánimos , aunque si su voto es necesario para investir a Sánchez esta dispuesto a darlo con el argumento del mal menor, frente a los apóstoles del cuanto peor mejor.

En esta moderación ha participado activamente Oriol Junqueras. "Seguro que habrá que conseguir las alianzas más allá del independentismo, pero sin renunciar a las que hay actualmente", ha dicho este fin de semana en una entrevista a El Periódico. Las declaraciones llegan en plena implosión del nacionalismo e independentismo catalán.

El escenario actual es el de un JxCat tratando de hacer competencia a los radicales de la CUP, con una división notable en el seno de la Generalitat -Pere Aragonés no asiste a la reunión de Torra con sus consejeros para valorar la sentencia, tal y como emite TV3- y con la negativa de ERC a la autodeterminación unilateral, como ha propuesto Torra.

Vox y la CUP, al alza tras la violencia en Cataluña

Las encuestas de los próximos días mostraran los efectos de la situación en la intención de voto , tanto a nivel de toda España como de Cataluña. La subida de VOX y la CUP, si continúa, puede dar al traste con las previsiones de republicanos y socialistas y abocar a Sánchez a tener que tomar medidas excepcionales para frenar su caída que acabarían con cualquier opción de pacto futuro. Los teléfonos arden y los nervios están a flor de piel. Al final la aritmética electoral puede abocar a un pacto en Madrid entre PSOE y PP como única suma posible y a que en Barcelona un posible Tripartito tampoco alcance la mayoría necesaria. Por tantorepublicanos y socialistas están condenados a mantener un mínimo cordón umbilical a la espera de acontecimientos.

Las bases del independentismo más radical muestran su rechazo no solo a Torra sino también a los líderes de ERC. Gabriel Rufián, declarado "botifler" por los CDR y antisistema, es un claro ejemplo de esta división interna. Los grupos cercanos a la CUP han iniciado una campaña mediática mediante acciones simbólicas, como arrojar basura a las puertas de la Delegación del Gobierno. El líder de ERC no acudió a esta nueva algarada tras ser increpado el sábado al grito de Botifler. Quien sí acudió fue su asesor, Bernart Castro.

El líder de ERC, por orden de Junqueras, ha rebajado la intensidad de las palabras y las performance. Llegó a decir que la independencia de Cataluña era "inevitable" o incluso que se conseguiría en apenas 18 meses. Ahora, el objetivo de ERC es continuar ensanchando la base independentista a costa de debilitar a la JxCat de Carles Puigdemont y Quim Torra, que pretende recoger parte del electorado de la CUP, dando a elegir así entre la copia y el original.

Sin liderazgo en el independentismo

Descabezado. El independentismo no tiene un líder claro en la pugna entre el tándem compuesto por Quim Torra y Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. ERC tiene todas las de ganar en esta patente división, según los sondeos, con un mensaje más moderado que nunca, sin renunciar a la independencia, pero relegando ese objetivo a un plano secundario, siendo la principal tarea ensanchar la base independentista.

Ante el inmovilismo de Torra, que continúa defendiendo la vía unilateral de la autodeterminación, Esquerra se ha distanciado de forma abrupta. Ni una llamada en redes a las concentraciones nocturnas ni por la noche, exigiendo explicaciones a Miquel Buch por las cargas policiales, pero sin llegar a pedir la dimisión, como ha pedido la CUP por la supuesta falta de proporcionalidad de los Mossos d'Esquadra.

Una forma de allanar el camino para entablar negociaciones de cara al 10-N. ERC se ha abierto a apoyar una investidura de Sánchez si es necesario su voto, mientras los socialistas mantienen la atención únicamente en captar cada voto, vital para que repita el PSOE.

El PSC, a trabajar por cada voto aparcando los pactos

Fuentes del PSC niegan que esté encima de la mesa una posible negociación con ERC y aseguran que no habido debate en las altas esferas. Sin embargo, no se descarta un cambio de cromos si dieran la suma de los votos y escaños. El Gobierno de España a cambio de la Generalitat. Los números decidirán si realmente es posible activar este escenario, más cuando se necesitará a los Comunes, previsiblemente, para poder formar Gobierno tanto en España como en Cataluña, si finalmente se produce un adelanto electoral, más próximo ante las tensiones y presiones de ERC para que así sea.