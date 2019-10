División en el Govern: ERC aprovecha el caos de Barcelona para apuntar a Torra, Buch y a los Mossos

Tras cinco días de violencia en Cataluña y en plena huelga salvaje separatista, ERC aprovecha la inercia para incrementar la presión contra Quim Torra. Los republicanos liderados ahora por Oriol Junqueras han descartado iniciar a corto plazo la vía de la autodeterminación, en cambio exigen la convocatoria inmediata de elecciones.

Además, Miquel Buch está en el centro de los ataques tras la permisividad de los Mossos con grupos neonazis concentrados en Barcelona, con dos agresiones de grupos de ultraderecha y de extrema izquierda en el centro de Barcelona. "La displicente de la Brimo y la impunidad de los Mossos de Miquel Buch" son los señalados ahora por ERC.

ERC contra Quim Torra

Para el presidente de la Mesa del Parlament, Roger Torrent, hubo "displicencia" de la policía autonómica a la hora de permitir a los neonazis de Democracia Nacional campar a sus anchas por Barcelona. "No se entiende que un grupo de neonazis armados" pueda ir impunemente por las calles. Exigiendo así "responsabilidades". Torrent no se ha pronunciado en esos términos sobre los cohetes, bengalas, cócteles molotov y tirachinas de los separatistas radicales. "No se entiende cómo un grupo de neonazis armados pueda cruzar media ciudad hasta el centro de Barcelona y esté apaleando gente impunemente", ha escrito en Twitter.

És incomprensible que un grup de neonazis armats pugui creuar mitja ciutat fins el centre de Barcelona i estigui apallissant gent impunement. No s’entén i calen responsabilitats. Prou. https://t.co/0r9q2e5YWa — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) October 17, 2019

La ofensiva de ERC contra Torra se produce tras una bronca discusión en el seno de la cúpula de Generalitat por la autodeterminación. El presidente y el vicepresidente de la Generalitat tuvieron un tenso encuentro por la "propuesta" de Torra para proponer de nuevo urnas y una constitución catalana. La decisión se adoptó sin consenso del resto del Gobierno, creando un profundo malestar en las filas republicanas.

Horas después y en la plaza de Artós, españolistas y ultras se encontraban con separatistas. Los Mossos mantuvieron un cordón policial y tras una carga, dispersaron al grupo más radical, unos 200 peligrosos neonazis de otros municipios de Cataluña se daban cita para "cazar" independentistas. Y lograron su objetivo con uno de ellos.

Los CDR "llevan barras de acero y bates de béisbol"

Poco después, los violentos CDR cogían a un neonazi y le dejaban en el suelo con la cabeza abierta. "Llevan barras de acero y bates de béisbol", alertaban en un tuit los Mossos tras varias horas intentando controlar la situación, más después del defectuoso e inservible operativo puesto en marcha desde el pasado domingo, tal y como han criticado los propios agentes.

.@gabrielrufian: "Que 200 nazis pudieran ir impunemente pegando a la gente por la calle, es inadmisible. Pedimos explicaciones una vez más a Buch. Y también decimos: ninguna idea en política justifica la violencia. Mientras hablamos de barricadas, no hablamos del siglo de cárcel" pic.twitter.com/yeK7QhKEtZ — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) October 18, 2019

A estas críticas y como si de una orquesta coral se tratara se han sumado líderes de la formación. Gabriel Rufián, que lleva criticando a los Mossos desde hace años, ha pedido expresamente la dimisión de Buch, defendido hasta ahora por Torra.

"Cacería nazi en el centro de Barcelona bajo la mirada displicente de la Brimo", ha dicho Rufián. "Se acabó el tiempo de las explicaciones y llegó el de las dimisiones", ha aseverado. En el mismo escrito ha adjuntado el vídeo de la cacería nazi, pero no ha hecho mención a la otra agresión ocurrida en Barcelona por parte de CDR contra un neonazi.

Convocar eleccions com abans millor per generar un Govern q representi majories més àmplies i un Parlament amb majors consensos compromès amb l’amnistia, amb l’encarament de la crisi econòmica i x construir un escenari de negociació. Ho dèiem fa setmanes i avui és del tot urgent — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) October 18, 2019

"Convocar elecciones cuanto antes para generar un Govern que represente mayorías más amplias y un Parlamento con mayores consensos comprometido con la amnistía, con el abordaje de la crisis económica y por construir un escenario de negociación. Lo decíamos hace semanas y hoy es del todo urgente", ha exigido Joan Tardà, que en ningún momento se ha hecho eco de la propuesta de la autodeterminación y la creación de una constitución catalana.

Más contundente se ha mostrado Rubén Wagensberg. El diputado del Parlament no solo pide la dimisión de Buch, sino su detención ante "la impunidad de sus mossos". "Cuando trabajar internamente no sirve, sólo queda hacerlo públicamente", ha escrito, y afirma que la ética no está por debajo de "ninguna disciplina de voto".

La ANC pide la dimisión de Miquel Buch

No solo otros diputados de los socios de Gobierno del cuestionado Torra han incrementado la presión. También la Asamblea Nacional Catalana ha pedido la dimisión del consejero de Interior "por haber permitido la actuación brutal de la Policía Nacional con el uso de balas de goma, por las actuaciones desproporcionadas de los Mossos, que han dejado numerosos heridos, y por la incapacidad de impedir las agresiones de un grupo de ultras españolistas".

Sergi Sabrià es el único que ha moderado el mensaje. El presidente de ERC en el Parlament ha pedido en una entrevista a la radio pública "estudiar bien los incidentes de los últimos días para saber quién los provoca". "Hemos visto a nuestros Mossos hacerlo mucho mejor en otras ocasiones y, por tanto, hay que pasar cuentas de lo que no ha ido bien y buscar las responsabilidades pertinentes", ha aseverado.