Debatiendo sobre el virus del "miedo"

Hace aproximadamente dos meses, el virus responsable del COVID-19 se detectó en la ciudad de Wuhan (China) y, a día de hoy, ha infectado a más de 90.000 personas en 33 países. La profesora de periodismo de la universidad de Cardiff, Karin Wahl-Jorgensen, ha analizado 9.387 artículos de diarios de todo el mundo y ha encotrado que 1.066 (11%) de ellos incluían la palabra “miedo” u otras relacionadas. La cobertura informativa del COVID-19 ha sido 23 veces más intensa que la epidemia del virus del Ébola en el año 2018, durante el primer mes, según datos de LexisNexis.

¿Hemos extendido el virus del miedo en lugar de informar sobre la propia enfermedad? Este es el punto de partida del debate El virus del miedo que se lleva a cabo en el Colegio de Periodistas de Cataluña, situado en el ensanche barcelonés. La mesa redonda, moderada por Joan Maria Morros, degano del Colegio de Periodistas de Cataluña, cuenta con la participación de Magda Campins, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona; Fran Garcia, director de comunicación del Hospital Valld’Hebron; Joan Julibert, profesor de Análisis de los Discursos de los Medios de Comunicación en la UB y Dani Bramon, jefe de redacción de TV3.

“Corresponsables de la gestión de una crisis”

Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la regulación de las emociones, miedo incluido. Las informaciones alarmantes o noticias falsas llegan con más facilidad que las fiables. La infoxicación sobre el coronavirus ha contagiado cierto pánico en la población mundial, aunque para expertos como Joan Julibert, el problema no está en que “se informe demasiado sobre este virus, sino cómo se hace”. “Debemos reflexionar si ponemos sobre la mesa un producto informativo o, por el contrario, somos víctimas de una industria que prefiere crear espectáculo. Yo he visto en algunas cadenas de televisión a reporteras explicando cómo se deben usar mascarillas, en lugar de un sanitario”, ha añadido Julibert, profesor de la UB. “Somos corresponsables -continúa- de la gestión de una crisis. La información no es un negocio, no se puede mercadear con ella. Para mí, es un servicio público y por eso debe ser transparente, aunque la difunda un medio privado”.

“El 80% de los casos son leves”

Por su parte, Magda Campins, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, ha criticado la difusión de contenidos sobre el coronavirus a todas horas y en todos los medios. “Esto crea alarma en la población. Tenemos un problema de sanidad pública, pero el 80% de los casos son leves. He visto imágenes de sanitarios con los mismos trajes que se utilizaban durante la crisis del ébola. Es lógico que la gente se preocupe: si no es tan grave, ¿por qué se visten así? En mi opinión, deberíamos difundir un mensaje uniforme y de contención a la ciudadanía”, ha sugerido.

Campins también ha hecho referencia a las contradicciones que se dan entre los propios sanitarios. “Hemos de tener en cuenta que la información basada en evidencias científicas -la única a la que se debería hacer caso- cambia cada día. Estamos en fases muy prematuras y no lo sabemos todo”. La portavoz de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona ha explicado que el número de casos con víctimas mortales en China está sobredimensionado, ya que muchos casos leves “no llegan” al sistema sanitario. En el resto de países sucede al revés.

