Confrontación entre Torra y Aragonès por la vía de la autodeterminación

La vía de la autodeterminación no se ha consensuado en el seno del Gobierno de la Generalitat. La propuesta de Quim Torra ha pillado a contrapié a todos los consejeros, especialmente al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Tras la propuesta de Torra, ambos han tenido una tensa reunión. El presidente ha admitido esta bronca en una entrevista en TV3. "Yo he hecho una propuesta al pueblo de Cataluña. Lo que es importante es verlo como una oportunidad", ha afirmado cuando el director de la cadena autonómica, Vicent Sanchís, le ha preguntado al respecto.

"Todo el mundo sabe lo que pienso. En muchas reuniones he expuesto esta propuesta. Lo he comentado en infinidad de ocasiones", ha respondido para quitar hierro a las diferencias en la Generalitat.

"Más allá de Òmnium y Asamblea Nacional de Cataluña, la Generalitat trabajará en "el fin de la represión, la ley de amnistía y la recuperación de los derechos sociales, civiles y políticos"; y para tratar de fijar la hoja de ruta para "conseguir la autodeterminación lo más rápidamente posible" y en "cómo yo veo cómo podría ser".

"Esta propuesta la he sometido a debate al resto de partidos políticos y entidades que participan en estos acuerdos nacionales", ha asegurado, e insiste en verlo como "una oportunidad". "Este es un debate en el que participa la ciudadanía", ha considerado. "Es el debate constituyente. Es importantísimo a mi parecer", ha aseverado, para poder tener la base de una futura "constitución catalana". "Nuestro deber es seguir avanzando", ha considerado.

"Tengo muy buena relación con Pere Aragonès", ha indicado en la pregunta inmediatamente anterior, mientras Sanchís respondía: "Y un gran sentido del humor".

Torra se ha mostrado esquivo sobre el acatamiento de la sentencia al no concretar ninguna medida política para no acatar las sentencias judiciales. Pese a la insistencia del entrevistador, el presidente de la Generalitat se ha limitado a decir que rechaza la sentencia y no la acepta. "Estamos luchando dos millones de catalanes", ha añadido.

Respecto a la relación con ERC, ha señalado que "hay que hacer propuestas a la ciudadanía", sin señalar si es necesario llegar a un consenso con sus socios de Gobierno.

Desobediencia civil y acatamiento de sentencias, la contradicción de Torra

"El Govern debe estar junto a los derechos que han sido atacados", ha dicho, al tiempo que ha comenzado la habitual retahíla de los supuestos derechos vulnerados, como el de expresión, libertad de concentración y de manifestación.

Preguntado por la desobediencia a las sentencias judiciales y su acatamiento, como la retirada de la pancarta, Torra ha señalado que se trata de "símbolo" y que la desobediencia civil no está limitada en el tiempo.

"Seguiré hablando del derecho de autodeterminación, pese a las consecuencias", ha asegurado. "Hemos de estar a la altura", ha continuado al respecto, mientras que ha rechazado ceder a la represión y a las amenazas por el 155.

Sin llamadas con Sánchez

"No tengo ningún"contacto con Pedro Sánchez, ni un hilo de diálogo entre los dos Gobiernos", ha apuntado, para insistir que se mantienen sentados en la mesa de negociación, esperando la figura del relator.

