Colau aprovecha la borrasca 'Gloria' para promocionar un vídeo de una Barcelona inundada

El Ayuntamiento de Barcelona promociona en Twitter su plan de emergencia climática en plena alerta por el borrasca 'Gloria' que ha obligado a cerrar las playas de la Ciudad Condal y activar la alerta en el puerto, donde al menos una embarcación se ha hundido.

El balance de daños en Barcelona, pese a estar lejos de las zonas más golpeadas por 'Gloria', es cuantioso, desde la pérdida de metros en todo el litoral, a contenedores y papeleras, así como los daños causados por la caída de árboles. El temporal, uno de los más virulentos desde hace décadas, ha obligado a cerrar parques por la caída de ramas y árboles, pero incluso el Tranvía y líneas de autobuses quedaron sin servicio por la propia por los troncos que cruzaban las vías y la calzada, dejando en evidencia el mal estado de conservación de la flora en la ciudad condal.

El Metro de Barcelona vuelve a las andadas cada vez que llueve con cierta intensidad. En concreto, el agua impedía el acceso en zonas céntricas, como El Clot.

⚠️ Com t’imagines la Barcelona de les pròximes dècades? Estem en emergència climàtica. No és un simulacre. Si triem no fer res, convertirem Barcelona i el planeta en un lloc inhabitable.#EmergènciaClimàticaBCN