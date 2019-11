Colau se sorprende por el aval del Tribunal Supremo a la empresa mixta de Agbar y AMB

Ada Colau, ha expresado este martes su "sorpresa" ante la decisión del Tribunal Supremo de revocar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y avalar la adjudicación del servicio del agua en el área metropolitana de Barcelona a una empresa público-privada."Nos ha sorprendido mucho", "no nos gusta" y "no la compartimos", ha declarado la alcaldesa a los medios tras conocer hoy la sentencia del TS, que va "en sentido absolutamente contrario" a la que dictó el TSJC en 2016. Cuando "dijo claramente que la privatización del servicio de agua en Barcelona a través de una sociedad mixta metropolitana no se había hecho bien".

El Supremo estima los recursos presentados por la Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB), Aigües de Barcelona y la Empresa Metropolitana de Gestión del Ciclo Integral del Agua y tumba el anterior fallo del TSJC, que en 2016 anuló la adjudicación realizada en 2012 por vía directa a la empresa mixta que gestiona el ciclo integral del agua del área de Barcelona.