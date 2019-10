Colau y Collboni aprovechan el boicot de ERC y JxCat para iniciar la subida fiscal en Barcelona

ERC y JxCat se ausentan en todas las comisiones del Ayuntamiento de Barcelona ante la negativa de Ada Colau para celebrar un pleno extraordinario para dar una respuesta institucional a la sentencia, como han hecho otros importantes Consistorios.

Colau ha evitado significarse ante la proximidad de unas elecciones para Unidas Podemos, cuya rama catalana tiene un gran peso dentro de la formación, y para no mostrar aún más sus diferencias con el PSC de Jaume Collboni.

Ante esta actitud, los partidos independentistas están boicoteando el normal desarrollo de la institución al ausentarse de las comisiones municipales. Este martes se celebran las comisiones de Presidencia, Seguridad y Urbanismo también sin presencia de ERC ni JxCat.

Recortes en el IBI, aumento de terrazas de bares y grúa

Las consecuencias de este boicot no se han hecho esperar. La comisión de Economía dio luz verde al primer trámite para la aprobación de las subidas fiscales para terrazas, con los votos favorables de los Comunes y del PSC.

Estas subidas de impuestos y tasas inciden directamente en el Impuesto de Bienes Inmuebles. Según el plan de este tándem socialista, se ha eliminado la bonificación por domiciliación bancaria del recibo que existe actualmente "dado que es la forma de pago mayoritaria por parte de la ciudadanía". También prevé "un incremento del IBI asociado a los BICES (Bienes Inmuebles de Características), con lo que se graban las actividades del Puerto o la Central Regasificador.

Terrazas de bares y restaurantes también se ven perjudicados por esta medida. El Ayuntamiento de Colau y Collboni pretende multiplicar por cuatro las tasas de algunas terrazas, hasta un máximo de 527 euros, frente a los 124 que abonan actualmente. Otra de las propuestas, es que en algunas zonas donde se pagan los 124 euros suba a 351, es decir, casi triplicar su precio. Las zonas más perjudicadas pasarán de pagar 68 a 208 euros, mientras que si se abonan 35 se tendrá que abonar 108 si finalmente sale adelante la propuesta.

Otro de los incrementos por este motivo es el precio de la grúa, que sube un 17%, hasta los 173 euros; aumento de las sanciones de la zona azul, que pasará ahora a los 9 euros; alcantarillado, en un 75% más.

Sentencia de la vergüenza

"Regresión de derechos" y la "sentencia de la vergüenza" son las principales excusas de los grupos independentistas para boicotear la actividad municipal. La ausencia de Colau en la reunión de Quim Torra y los alcaldes de capitales de provincia ha sentado mal en la parte republicana y de JxCat.

ERC afirma que trabaja para "volver a la normalidad" y tratar de liberar a los presos, mientras se encienden con la visita de este lunes de Pedro Sánchez a Barcelona. Desde JxCat equiparan la condena a los nueve presos a toda Cataluña.

"Quizás habríamos podido no celebrar las comisiones si fuera el acuerdo de una mayoría de grupos pero no lo es", ha afirmado la concejal de los Comunes, Laura Pérez, a la que se ha sumado el PSC.

Josep Bou considera “irresponsable y lamentable” que los partidos independentistas de JuntsXCat y ERC no asistan a las comisiones de Presidencia y Urbanismo de hoy. Estas comisiones ya se suspendieron la semana pasada por los acontecimientos de la sentencia del ‘procés’, no tiene ningún sentido que esta semana vuelvan hacer ‘campana’ como protesta por no celebrar un pleno monógamo sobre la sentencia del 1-O, solo demuestran su desprecio a la gestión pública del Ayuntamiento. Frenar la actividad de un ayuntamiento o cualquier otra administración es una irresponsabilidad por parte de los cargos electos, ayer en la comisión de economía y hacienda las ordenanzas fiscales se debían debatir, pero la no comparecencia de los partidos independentistas dejo en el aire la decisión final que se trasladará al pleno de este viernes.