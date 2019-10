Clamor por el 155 en la manifestación del 12-O en Barcelona

La aplicación inmediata del 155 es un clamor entre los miles de manifestantes que han acudido este sábado a la convocatoria de 'España y Catalanes', una de las plataformas constitucionalistas más activas en Cataluña.

"Es necesario" es la frase más repetida por el cerca de medio centenar de declaraciones recogidas por El Liberal en distintos tramos de la manifestación. Ninguno de ellos hace mención alguna o expresa a la Ley de Seguridad Nacional, pese a ser una de las vías más probables en caso de un incremento de la tensión en Cataluña una vez se publique la sentencia, esperada para este mismo lunes.

"Estoy para defender España y Cataluña", han indicado varios de los preguntados, que dejan claro que es una movilización "pacífica, sin jaleo ni alboroto".

Para Pedro Sánchez piden que se preocupe de Cataluña y su situación. "Que se de cuenta de lo que pasa", han apuntado varios, mientras que para el Gobierno de la Generalitat piden su dimisión, mensaje coreado durante el transcurso del acto que ha tenido lugar este sábado.

No todas las proclamas han ido contra los líderes políticos separatistas. Los 'vivas' a la Guardia Civil y a la Policía Nacional salían de las gargantas en el mismo tono que los 'vivas' a España y Cataluña. Todos ellos han reivindicado su españolidad y catalanidad, dejando constancia que son de la comunidad autónoma.

"Hay motivos para aplicarlo", insisten desde S'Ha Acabat

"Es un día para disfrutar de los valores de la Constitución y de la unidad de España. "Es importante celebrar la Fiesta Nacional, la Fiesta de todos, en cada Comunidad Autónoma", ha asegurado el responsable de Comunicación de S'Ha Acabat, José Lago, en declaraciones a Vozpópuli. "Cataluña suma", ha considerado. A su juicio, las "asociaciones constitucionalistas sumamos si encontramos la mejor forma de hacerlo".

"Hay motivos para aplicar el 155 de la Constitución en Cataluña, pero las asociaciones no estamos para eso. Es una tarea de los políticos", ha comentado. También ha descartado unirse con otras asociaciones para crear un partido político en Cataluña. "Juntos nos complementamos. Hacemos más y llegamos a gente que los partidos no podrían llegar", ha señalado.

"A veces sumar no es estar todos bajo una misma asociación", ha puntualizado quien fuera presidente de las Juventudes de Societat Civil Catalana, sino saber el papel que ha adoptado cada una de ellas. En este sentido, ha apuntado que hay diversas plataformas dedicadas a defender el bilingüismo y a defender el derecho a aprender también en español en las aulas.

"Lo importante ahora es que todas ellas están apoyando la fiesta de España. Me reconforta", ha apuntado mientras recoge firmas de adhesión a la asociación.

El único homenaje 'in situ' a la Policía Nacional y a la Guardia Civil

En el único acto de homenaje a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, Alexandra López-Liz, presidenta de Aixeca't Levántate, junto a un centenar de personas en la Delegación del Gobierno en Cataluña, han dado las gracias a ambos cuerpos. "Estamos para agradecer la labor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Cataluña y en el resto de España", ha indicado en declaraciones a El Liberal, la líder de la asociación constituida en octubre de 2017 tras la aprobación de las leyes inconstitucionales de desconexión.

"No queremos dejar de rendir este homenaje a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, perseguidos por el movimiento independentista", ha señalado, pero recuerda los "grandes apoyos" que tienen para seguir realizando su labor en Cataluña. También ha reivindicado la igualdad entre los españoles. "Los catalanes no se merecen una serie de prebendas que al resto de españoles no se les concede", ha señalado.

Al finalizar el acto, se ha entregado una serie de obsequios, como una toga a ambos cuerpos y una ofrenda floral a los agentes fallecidos en acto de servicio. Los allí concentrados se han acercado a los agentes de la Nacional desplegados en la institución para estrecharles la mano y darles las gracias.

Brigadas quitalazos, desmovilizadas tras la sentencia

"Las instituciones aún están dominadas por el independentismo, y lo estarán hasta que el Gobierno de España decida cambiarlo", ha considerado en relación al polémico retraso del acto de 'Hablamos español' en el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y las claras posiciones independentistas en el seno de la Autónoma de Barcelona. "Para despolitizar estas instituciones hace falta que el Gobierno de España crea en la causa, la apoye y ayude", ha considerado.

Las brigadas han asegurado que no se movilizarán una vez se conozca la sentencia ni tampoco responderán a provocaciones de los independentistas. "Esa es la labor de la Policía y la Guardia Civil", han señalado.

Antes de la manifestación, varias de las brigadas 'quitalazos' han adornado las principales calles de Barcelona con banderas de España, así como estatuas y parte del mobiliario urbano. Lo han hecho durante la noche "en un ambiente familiar y disfrutar del día". Este grupo numeroso también ha instado al Gobierno de España aplicar el 155, especialmente sobre los Mossos de Esquadra, que en las últimas semanas les han denunciado por quitar la propaganda separatista de los espacios públicos.